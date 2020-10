gli incarichi hanno durata fino al 31 dicembre 2020

Gli ospedali siciliani cercano di fronteggiare l’emergenza determinata dal Covid19.

L’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello” (con delibera n. 1281 del 15 ottobre 2020) avvia la selezione, con avviso pubblico, per il conferimento di 40 incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per operatori socio sanitari, al fine di fronteggiare con immediatezza tale carenza e garantire i livelli essenziali di assistenza, comprese le cure intensive e sub intensive necessarie alla cura dei pazienti affetti da Coronavirus, in linea con le misure straordinarie di reclutamento di cui all’art. 2 bis comma 1 lettera a) del Decreto Legge 17/ 2020 n. 18 (convertito in Legge 27/2020), per l’espletamento delle attività di supporto assistenziale nell’ambito delle unità operative aziendali.

Gli incarichi hanno durata fino al 31 dicembre 2020 e sono prorogabili in caso del perdurare dello stato di Emergenza Covid-19.

Per presentare le domande di partecipazione il termine è di 5 giorni decorrenti da oggi, ovvero data di pubblicazione di tale avviso sul sito aziendale.

Intanto, sono già oltre 2mila i professionisti della sanità resisi disponibili per effettuare gli screening covid19 in Sicilia. Boom di adesioni alla campagna di reclutamento, lanciata tre giorni fa, e diretta a giovani appena laureati, specializzandi, ma anche professionisti in pensione e medici stranieri. Una vera e propria chiamata all’azione quella messa in atto dalla Regione per effettuare i tamponi ed i test dello screening volontario anti-Covid con tamponi rapidi che si intende realizzare su un campione significativo della popolazione siciliana.

Secondo i dati aggiornati a ieri – vengono diffusi ogni giorno nel pomeriggio – sono 399 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle 24 ore precedenti. Salgono così a 5487 gli attuali positivi e passano a 520 i ricoverati in ospedale con un incremento di 22 ricoveri rispetto al giorno precedente.

Di questi 52 si trovano in terapia intensiva, mentre sono 468 i ricoveri in regime ordinario; 4967 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono stati 7444.