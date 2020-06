La nota dei sindacati

“Un impegno comune per garantire salute e sicurezza dei lavoratori Coime. Adesso chiediamo che i lavoratori rientrino al lavoro”. E’ quanto hanno chiesto Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Palermo, a un incontro con l’amministrazione comunale e con i vertici del Coime, durante il quale è stato costituito il Comitato aziendale in materia di prevenzione Covid19.

“Esprimiamo soddisfazione per l’esito dell’incontro – dichiarano i segretari generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Pasquale De Vardo Francesco Danese e Piero Ceraulo – La costituzione del comitato aziendale rappresenta una misura che, oltre a essere prevista dalle vigenti norme nazionali, è un elemento indispensabile e fondamentale per garantire la sicurezza sanitaria della totalità dei quasi 600 lavoratori del Coime, che adesso possono tornare alo lavoro. Grazie all’azione sindacale unitaria portata avanti in queste settimane da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, il sindacato è riuscito a mettere in piedi uno strumento di prevenzione e verifica molto importante, in termini di misure anti Covid19. Non è stato semplice portare a casa questo risultato considerato che per ben tre volte, in incontri col Comune, abbiamo segnalato anomalie nella distribuzione dei Dpi e delle misure di contenimento anti Covid. Ma in questa vertenza non potevamo accontentarci di mezze misure o parziali risultati, perché con la pelle dei lavoratori non si gioca”.

Il comitato verifica e controllo è costituito dal datore di lavoro, il Comune di Palermo, dal medico competente, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e prevenzione territoriale (rlst).

“Al prossimo incontro, tra una decina di giorni, parteciperà anche l’Asp di Palermo, che noi sindacati chiediamo venga inserita all’interno del comitato – continuano i segretari generali De Vardo, Danese e Ceraulo – Il lavoro è, nel suo valore più profondo, simbolo di vita. Non è solo un fattore economico, una merce di scambio. Col lavoro l’essere umano realizza una parte di sé e attraverso il lavoro può progettare e costruire il proprio futuro. Grazie al lavoro si garantisce dignità per se stessi e per la propria famiglia e questo deve avvenire nel pieno rispetto della sicurezza e dell’ambiente. Ovviamente non abbasseremo la guardia: il risultato raggiunto è solo l’inizio, certamente un buon inizio, che conferma ancora una volta che il sindacato c’è, è utile ed è sempre al fianco dei lavoratori”.