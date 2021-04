musumeci chiede interventi più incisivi al governo nazionale

Ristori alle imprese siciliane, si attende da Roma l’ok

Il Piano del governo regionale prevede l’utilizzo di 250 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione

L’obiettivo della Regione è concedere prestiti a tasso zero di interessi e rimborsabili a lungo termine

Si attende da Roma il disco verde al Piano per i ristori alle imprese, predisposto dal governo Musumeci, che prevede l’utilizzo di 250 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione. Con la riprogrammazione delle risorse, già deliberata dalla Giunta di governo, si tende a garantire sostegno al credito anche per le aziende più fragili.

Far ripartire il sistema produttivo siciliano

L’obiettivo della Regione è quello di evitare la polverizzazione delle risorse che non risolverebbe alcun problema di tenuta e di favorire invece la concessione di capitale immediatamente spendibile per far ripartire il sistema produttivo siciliano: prestiti a tasso zero di interessi e rimborsabili a lungo termine.

Questa, in sintesi, è anche l’intesa raggiunta nei giorni scorsi dalle più rappresentative organizzazioni di categoria durante l’incontro a Palazzo Orleans con i dirigenti degli uffici della presidenza e degli assessorati alle Attività produttive e all’Economia.

Musumeci invoca l’intervento del governo nazionale

«Lo sforzo che il governo regionale sta compiendo, sia chiaro – precisa il presidente Musumeci- non può essere sufficiente se non è accompagnato dagli interventi del governo nazionale, che speriamo siano più incisivi di quelli operati finora. Servono risposte più puntuali e noi, assieme ai 250 milioni previsti, metteremo in campo anche i cento milioni di euro di sostegno al credito, garantiti dalla convenzione della Bei con l’assessorato all’Economia».

Sostegni e finanziamenti a fondo perduto

Due settimane fa, l’assessore regionale all’Economia e vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, ospite di una puntata di Casa Minutella, ha annunciato nuovi ristori.

Armao ricordando che «la gestione della pandemia dipende da Roma e non dalla Sicilia», ha sottolineato che «dovremo dare tutto quello che possiamo dare. Rastrelliamo dalla programmazione europea e dai fondi extra regionali tutte le possibili risorse per poterle orientare a supporto. Non dobbiamo, inoltre, emulare lo Stato ma rivolgerci ai settori a cui lo Stato non ha dato nulla, nonostante l’abbia promesso. Molta parte della nostra economia, infatti, è priva di sostegno che dipende da un errore di valutazione, cioè non pensare all’economia che non emerge, l’economia non osservata, quella della gente che vive di lavoretti ed espedienti. Non è la celebrazione del sommerso ma in questo momento drammatico dobbiamo aiutare tutti. Questa economia, ad esempio, non ha la possibilità di utilizzare i ristori bancari. Dobbiamo, quindi, aiutare il sommerso che non vive più. Oggi non dobbiamo fare la morale ma aiutare tutti. Se la macchina si ferma, rischia di non ripartire più».