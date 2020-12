importante riconoscimento per la struttura sanitaria

La Karol è stata premiata dal Rotary Palermo per l’attività di volontariato svolta a favore dei clochard per la prevenzione del Covid.

La struttura sanitaria ha infatti messo a disposizione il proprio personale che, a bordo di un camper offerto dal Rotary, è andato in giro per la città di Palermo per effettuare lo screening con tamponi rapidi e sierologici su ottanta clochard.

“È un riconoscimento che ci rende orgogliosi- spiega il presidente della Karol, Marco Zummo- e ci stimola a proseguire ancora la nostra attività sul fronte della solidarietà, soprattutto in questo momento di grave emergenza sanitaria. Ripeteremo infatti anche nel prossimo mese questa esperienza per tutelare i soggetti più deboli che purtroppo non si possono permettere neanche di sottoporsi al tampone”.

Intanto sono 878 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.237 tamponi eseguiti. I decessi sono 22, che portano il totale a 2.131.

Con i nuovi casi sono a 33.843 gli attuali positivi, con un decremento di 22 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.245 siciliani, 28 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1071 dei quali in regime ordinario, 20 in meno rispetto a ieri; 174 in terapia intensiva 8 in meno sempre rispetto a ieri nonostante 7 nuovi ingressi a fronte di 15 dimissioni.

I guariti sono 878. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania 278, Messina 190, Palermo 180, Ragusa 61, Siracusa 55, Trapani 50, Enna 34, Caltanissetta 16, Agrigento 14.

La struttura sanitaria Karol effettua circa 300 tamponi al giorno. Per far fronte alle numerose richieste, pervenute soprattutto dall’inizio della seconda ondata della pandemia, sono stati aperti altri due laboratori a Palermo, in via Verdini ed in via Villagrazia.

Per effettuare i tamponi è necessario prenotarsi chiamando il call center al numero 091 7745426, che è attivo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Lodevole senza dubbio l’iniziativa svolta adesso a favore dei clochard che sottoponendosi al tampone possono accertarsi circa il proprio stato di salute.