La Sicilia fa un balzo in avanti nei contagi e dagli ultimi posti di un mese fa diventa all’improvviso la terza regione italiana per numero di nuovi positivi, dopo Emilia Romagna e Lazio nel grafico dei contagi del 10 agosto. Colpisce il sorpasso nel numero di contagi alla Lombardia che pure è stata l’epicentro dell’epidemia per tutta l’emergenza sia pure sul singolo giorno puntuale che conferma, però un trend di crescita che dura da una settimana.

I dati settimanali sono aggiornati al 9 agosto e riguardano la settimana dal 3 al 9 mentre anche il report di ieri, 10 agosto, mostra una tendenza di picco con 32 nuovi contagi. per di più il report di ieri riporta un solo migrante contrariamete a quanto avvenuto nei precedenti quando più della metà dei contagi registrati ogni giorno erano tamponi fatti proprio ai migranti.

I dati sono stati elaborati dall’Ufficio statistica del Comune di Palermo. Un dato positivo su base settimanale riguarda il rapporto fra contagi e popolazione che mostra come la Sicilia sia ancora ben al di sotto della media nazionale. Nella settimana dal 3 al 9 agosto, in Sicilia si sono registrati 2,98 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale è pari a 4,14 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti. I valori più bassi si sono registrati in Calabria (0,88), Campania (1,06) e Molise (1,32), mentre i valori più elevati in Veneto (9,06), Abruzzo (8,66), P.A. di Bolzano (8,44) ed Emilia Romagna (7,76). E questa statistica non tiene conto della variabile migranti

Ma nell’isola si fanno ancora pochi tamponi. La Sicilia è, in rapporto alla popolazione residente, infatti, l’ultima regione per il numero di tamponi effettuati: 5952,7 ogni 100 mila abitanti, preceduta dalla Campania con 6056,6. Il dato medio nazionale è pari a 12035,2 tamponi ogni 100 mila abitanti. Il maggior numero di tamponi è stato effettuato nelle regioni del nord est e in Val d’Aosta: Provincia autonoma di Trento 29997,6 tamponi ogni 100 mila abitanti, Veneto 26772,7, Friuli Venezia Giulia 22222,9, Provincia autonoma di Bolzano 21399,1 e Val d’Aosta 17907,4.