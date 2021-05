Un nuovo comune in zona rossa

Una nuova zona rossa in Sicilia: si tratta del Comune di Maletto, in provincia di Catania. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che avrà efficacia da sabato 22 maggio a giovedì 3 giugno.

Il provvedimento, adottato su richiesta del sindaco e vista la relazione sanitaria del commissario per l’emergenza Covid19 della provincia etnea, si è reso necessario per l’eccesivo aumento dei contagi.

Diventano 16 i comuni in lockdown in Sicilia

Con questa ordinanza diventano 16 i comuni in zona rossa in Sicilia anzi tornano ad essere 16. Appena due giorni fa era cessata la zona rossa a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa e in quella occasione le aree interdette erano diventate 15.

Lo stesso provvedimento dell’altro ieri disponeva, invece, la proroga delle misure restrittive, fino al 26 maggio, per tre Comuni: Maniace, in provincia di Catania; San Cipirello e Vicari, nel Palermitano.

Vaccinazione di massa a Santa Domenica Vittoria

Con la stessa ordinanza, anche il Comune di Santa Domenica Vittoria, nel Messinese, essendo inferiore ai mille abitanti, viene inserito tra quelli nei quali avverrà la cosiddetta “vaccinazione di massa”.

Stop ai tamponi per chi arriva in Sicilia

Alla luce delle nuove disposizioni nazionali per lo spostamento tra regioni “gialle” e sul rilascio del “green pass” viene anticipata al 23 maggio la cessazione dell’efficacia dell’ordinanza regionale n. 36 del 7 aprile scorso che aveva prorogato (al 31 maggio) le misure di contenimento per gli arrivi in Sicilia (registrazione sul portale, tamponi, etc).

Intanto un altro assessore regionale contagiato

Un altro componente del governo Musumeci è risultato positivo al Covid19. Si tratta dell’assessore regionale al welfare Antonio Scavone che ha, dunque, fra le sue deleghe il Lavoro. L’assessore ha contratto il virus nonostante abbia fatto il vaccino lo scorso dicembre, la conferma è arrivata dal tampone molecolare fatto dopo che quello rapido aveva dato esito negativo. Sabato scorso era risultato positivo l’assessore regionale alle risorse agricole ed alimentari, Toni Scilla, che aveva fatto un tampone dopo la comparsa di lievi sintomi che avevano fatto pensare proprio al Covid19, poi confermato.