Sono 443 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 17.911 tamponi processati, con una incidenza quasi del 2,5%, in leggero flessione rispetto a ieri. La Regione torna a scendere e oggi è sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 10 e portano il totale a 5.709. Il numero degli attuali positivi è di 15.013 con una diminuzione di 255 casi. I guariti oggi sono 688.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 808, 32 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 104, 3 in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede in testa al contagio torna Palermo con 127 nuovi casi seguita da Catania con 111 casi poi Messina con 43, Ragusa 34, Enna 34, Agrigento 32, Siracusa 30, Trapani 22, Caltanissetta 10.

Arrivano nuove dosi di vaccino

Sono in arrivo da domani 21 maggio nei centri siciliani due nuove forniture di vaccini anti Covid19 per un totale di 66.700 dosi recapitate dal corriere espresso di Poste Italiane. Attraverso gli speciali furgoni di SDA saranno consegnate in 7 farmacie ospedaliere rispettivamente 53.900 fiale Moderna e 12.800 Johnson & Johnson.

Le forniture sono destinate ai centri delle province di Enna (rispettivamente 2.500 sieri Moderna – 750 Janssen), Palermo (32.600 – 6.600), Erice Casa Santa (4.200 – 1.300), Siracusa (3.700 – 1.050), Ragusa (3.200 – 900), Agrigento (4.500 – 1.300) e Caltanissetta (3.200 – 900).

Il ciclo vaccinale

La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 13,6% a cui aggiungere un ulteriore 14,8% con solo la prima. La Sicilia è ultima in Italia per percentuale di vaccinati. La percentuale di popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 61,9% a cui aggiungere un ulteriore 14,4% con la sola prima dose; la percentuale di popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 26,3% a cui aggiungere un ulteriore 36,6% con sola prima dose; la percentuale di popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 18,9% a cui aggiungere un ulteriore 31,8% con sola prima dose.

Positivi in calo del 30 per cento in una settimana in Italia

Scende in picchiata la curva dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, con un calo di oltre il 30% in una sola settimana. E sempre più netta è la riduzione della pressione sulle strutture sanitarie, che riflette l’effetto dei vaccini sulle categorie più a rischio: in 6 settimane sono diminuiti del 60% i ricoveri in ospedale e del 55% quelli in terapia intensiva. A metterlo in luce è il monitoraggio indipendente ancora della Fondazione Gimbe nella settimana 12-18 maggio 2021.