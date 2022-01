Il 5 gennaio si aggiunge Villabate

Superata oggi quota mille tamponi nei Drive In dell’Asp di Palermo. Nelle quattro strutture attivate dall’azienda sanitaria del capoluogo si è lavorato ben oltre le sette ore previste.

Sono stati complessivamente 1.012 i tamponi rapidi effettuati con 171 positivi, che corrispondono a quasi al 17% ovvero il 16,90%.

I tamponi nei Drive In di Palermo e provincia

In particolare: 310 tamponi e 60 positivi (19,35%) alla Casa del Sole di Palermo; 149 tamponi e 21 positivi a Cefalù (14,09%); 241 tamponi e 41 positivi (17,01%) a Partinico e 312 tamponi e 49 positivi (15,71%) a Termini Imerese.

Il 5 gennaio si aggiunge Villabate

Domani saranno in funzione dalle 9 alle 16 i Drive In della Casa del Sole, Partinico e Cefalù, ai quali si aggiungerà anche Villabate. Nella cittadina alle porte di Palermo, gli utenti potranno recarsi a bordo delle proprie auto in via Natta per effettuare il tampone rapido. In caso di esito positivo, l’utente verrà sottoposto al molecolare.

Il servizio è gratuito per i possessori del Green Pass post vaccinazione, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro.

I numeri di ieri

Questi, invece, i numeri della giornata di ieri, quando complessivamente sono stati effettuati 931 i tamponi rapidi effettuati ieri nei 4 drive-in allestititi dall’Asp di Palermo tra città e provincia, con 244 positivi (26,21%). Alle due postazioni della Casa del Sole e di Partinico attivate il 31 dicembre scorso, si sono aggiunte questa mattina anche quelle di Termini Imerese e Cefalù.

Altri drive in si aggiungeranno in provincia nel corso della settimana. A Casa del Sole di Palermo 280 tamponi, 59 positivi (21,07%), a Cefalù 150 tamponi, 20 positivi (13,33%), a Partinico 205 tamponi, 40 positivi (19,51%), a Termini Imerese 296 tamponi, 125 positivi (42,43%).