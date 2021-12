Chi vorrà potrà ricevere la somministrazione

Per la lotta al covid19 c’è in prima linea anche la parrocchia San Vincenzo de’ Paoli di via Dei Quartieri a Palermo che per un giorno si trasformerà in un centro vaccinale. Avverrà domani, sabato 11 dicembre. Dalle 9 alle 19 gli operatori dell’Asp di Palermo saranno a disposizione degli utenti per la somministrazione della prima, seconda o terza dose. Le vaccinazioni verranno effettuate nei locali degli ambulatori dell’associazione operatori sanitari volontari mariani cattolici.

“Grazie al parroco”

“Ringrazio il Parroco, padre Calogero Di Fiore, per la consueta disponibilità a venire incontro alle necessità dei bisogni del quartiere San Lorenzo – ha detto Francesco Paolo La Placa, dell’associazione operatori sanitari volontari mariani cattolici e presidente del comitato consultivo aziendale dell’Asp di Palermo –. Ringrazio, inoltre, il direttore generale, Daniela Faraoni, per la grande sensibilità dimostrata nel portare, anche in periferia, siti vaccinali con un successo apprezzato da tutti i cittadini. Come presidente del comitato consultivo a tutela dei cittadini non posso che essere più che soddisfatto per l’organizzazione messa in atto dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo”.

Cosa fare per essere vaccinati

Per essere vaccinati basterà presentarsi muniti di documento d’identità e tessera sanitaria. I minori, dovranno essere accompagnati da un genitore ed avere acquisito il consenso dell’altro genitore.