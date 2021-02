Arrivano anche in Sicilia le varianti del covid19 e con esse si assiste a piccoli segnali di ripresa del contagio anche se ancora molto timidi e dunque una fase in cui possono essere frenati.

E’ la notizia preoccupante delle ultime ore che però fa il paio con un’altra notizia statisticamente confortante che riguarda le rilevazioni settimanali che mostra, invece, come nella settimana fino al 20 febbraio l’epidemia fosse ancora in contrazione nell’isola e in particolare nella Città Metropolitana di Palermo dove il contagio resta il più alto della regioe

La frenata del contagio fino al 20-21 febbraio

Secondo i dati trasmessi dall’Ufficio statistica del Comune e aggiornati al 20 febbraio, a Palermo sono 10.698 le persono attualmente positive al Covid19, con una variazione assoluta di 32 casi in più rispetto al giorno precedente e una variazione percentuale pari a +0,3%. Il numero di positivi in città si attesta al 16,26 per mille abitanti, mentre, complessivamente, nella città metropolitana di Palermo sono 12.658 gli attuali positivi (10,18 per mille abitanti). Degli 82 Comuni della Città metropolitana, 19 non registrano attualmente alcun caso di positività al Covid.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 236 casi, Catania 51, Messina 43, Siracusa 33, Caltanissetta 15, Ragusa 12, Enna 9, Trapani 7, Agrigento 6 .

I dati della settimana mostrano, invece, un ulteriore rallentamento della pandemia in Sicilia: rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare, i deceduti e anche il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva.

A livello nazionale invece il numero dei nuovipositivi fa registrare un leggero incremento. In Italia, complessivamente, nella settimana dal 15 al 21 febbraio 2021 si sono registrati 87367 nuovi positivi, il 2,6% in più rispetto agli 85141 della settimana precedente; nello stesso periodo in Sicilia si sono registrati 3246 nuovi positivi, con una diminuzione del 22,5% rispetto ai 4190 della settimana precedente.

I dati di ieri con il ritorno alla crescita dei positivi totali

Sono 412 i nuovi positivi covid19 che si registrano oggi in Sicilia con 18.558 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,2%. La regione si trova oggi all’ottavo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri

Le vittime sono state 19 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.018. Gli attualmente positivi sono 29.367 e dopo tempo tornano a crescere sia pure solo di 187 casi rispetto a ieri. I guariti sono 206.

La situazione negli ospedali resta in miglioramento

Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 985, 4 in meno rispetto a ieri e scendono anche i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 142, ovvero 1 in meno rispetto a ieri.

La variante inglese all’ospedale Civico

Le analisi di sequenziamento del genoma virale effettuate al laboratorio dell’Istituto d’igiene del Policlinico di Palermo hanno evidenziato che i quattro casi di positività, riscontrati nei giorni scorsi all’Unità operativa di medicina d’urgenza dell’ospedale Civico, sono da attribuire alla variante inglese. Lo afferma l’Azienda sanitaria. “Questa notizia, tutt’altro che inaspettata, piuttosto che ingenerare facili allarmismi – aggiunge una nota del Civico – deve prospettare una serena e consapevole percezione che la battaglia contro il coronavirus non è vinta e bisogna tenere alta la soglia di attenzione.