Sono 1.634 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.020 tamponi effettuati; 43 i decessi, che portano il totale a 1098.

Con i nuovi casi salgono a 34.756 gli attuali positivi con un incremento di 1.175. Di questi 1.779 sono i ricoverati con un incemento solo di 7 rispetto a ieri: 1.537 in regime ordinario (5 in più) mentre 242 in terapia intensiva, 2 in più di ieri. In isolamento domiciliare sono 39.977. I guariti sono 416.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 574, Catania 404, Messina 186, Ragusa 109, Enna 102, Trapani 89.Agrigento 82, Caltanissetta 63,Siracusa 25.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

L’ordinanza era stata anticipata da BlogSicilia ieri sera e questa mattina dopo che lo stesso Ministro aveva dato notizia all’assessore Ruggero razza e al governatore Musumeci della sua intenzione “Ho sentito il ministro Speranza che mi ha anticipato la decisione di rinnovare la propria ordinanza per tutte le zone arancioni in Italia, fissando per la prossima settimana un primo confronto tecnico per una nuova valutazione del rischio-Regione” aveva anticipato Musumeci sottolineando che “nel corso della telefonata avuta con l’assessore regionale per la Salute, il ministro ha avuto modo di evidenziare il miglioramento del quadro regionale, anche alla luce di misure di contenimento che erano state già adottate”.

E intanto salgono a dieci da domani le zone rosse in Sicilia con ordnanza emanata ieri sera del Presidente della Regione e che entrerà in vigore domani mentre parte la nuov stretta sui negozi e sulle uscite dicasa. Con altra ordinanza di Musumeci da dopodomani i negozi resteranno chiusi tutte le domeniche e i giorni festivi mentre a Palermo è stato disposto il divieto di stazionare tutti i sabati e le domeniche nell’intera fascia costiera per tutta la giornata per altre due settimane