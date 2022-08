Sono 2.478 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.217 tamponi processati. Ieri erano 836. Il tasso di positività è appena al di sopra del 18,7%, in crescita rispetto al 12,8% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 87.678 con un decremento di 4.890 casi. I guariti sono 7.342 e 26 le vittime, che portano il totale dei decessi a 12.015.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 549, 39 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 31, 2 in meno

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 521 casi, Catania 404, Messina 460, Siracusa 239, Trapani 207, Ragusa 130, Caltanissetta 154, Agrigento 238, Enna 125.

Screening e vaccinazioni itineranti

Piazza delle Rimembranze a Bompietro ospiterà domani (mercoledì 24 agosto) i camper della prevenzione dell’Asp di Palermo, impegnata dalle 9.30 alle 16.30 nell’Open Day Itinerante. Gli utenti di tutto il comprensorio potranno approfittare dell’iniziativa dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo per aderire ai programmi di screening o per effettuare le vaccinazioni.

Le prestazioni offerte gratuitamente

In collaborazione con la locale Amministrazione comunale, l’Asp assicurerà una lunga lista di prestazioni tutte gratuite e con accesso diretto: mammografia (per donne di età compresa tra 50 e 69 anni) e il Pap Test o Hpv Test (25-64 anni per lo screening del cervicocarcinoma). Sarà, anche, distribuito il Sof Test (uomini e donne 50-69 anni) per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Le vaccinazioni

L’Asp allestirà, inoltre, un “Punto vaccinale occasionale” per la somministrazione anticovid (anche domiciliare) di prima, seconda o dosi booster. Inserite nel nuovo programma anche le vaccinazioni “tradizionali” (obbligatorie o raccomandate), e cioè: Anti HPV; Anti Meningocco B; Anti Meningocco ACWY; Anti Difterite, Tetano, Pertosse a; Polio; Anti Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella. Attivo, infine, uno sportello amministrativo per andare incontro ad ogni esigenza dell’utenza.

Il bilancio delle attività a Chiusa Sclafani

Intanto ieri a Chiusa Sclafani sono state complessivamente 102 le prestazioni assicurate dagli operatori dell’Open Day itinerante, di cui 22 mammografie (screening del tumore della mammella); 4 Pap Test e 16 HPV Test (screening del cervicocarcinoma); 9 Sof Test distribuiti (screening del tumore del colon retto); 17 vaccinazioni anticovid (di cui 12 domiciliari), 10 vaccinazioni tradizionali (raccomandate o obbligatorie) e 24 prestazioni erogate dallo sportello amministrativo.