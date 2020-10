Sono 298 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 4682 gli attuali positivi e passano a 446 i ricoverati in ospedale con un incremento di 20 ricoveri rispetto a ieri.

Di questi 42 si trovano in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri, mentre sono 404 i ricoveri in regime ordinario; 4.236 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono stati 3892, circa la metà della media giornaliera delle ultime settimane, come sempre accade proprio nel fine settimana. Anche oggi si registrano 3 nuove vittime che portano il totale sale a 339. Si tratta di decessi registrati a Caltanissetta dove la vittima è un uomo di 56 anni, a Catania dove è morto un uomo di 83 e a Trapani dove la vittima è un uomo di 70 anni. I guariti sono 14.

Sul fronte della distribuzione provinciale 109 sono i nuovi casi a Palermo, 71 a Catania, 60 a Messina, 29 a Siracusa, 13 a Ragusa, 8 a Caltanissetta, 4 a Enna, 3 a Trapani e 1 ad Agrigento.

Intanto è emergenza Coronavirus a Galati Mamertino (in provincia di Messina), piccolo comune di 1800 residenti, dove 69 persone sono risultate positive, anche se tutte asintomatiche.

Il sindaco Antonio Baglio ha emesso un’ordinanza che impedisce gli spostamenti da e verso il comune dei Nebrodi se non per motivi di lavoro e stretta necessità, e pone le stesse limitazioni per gli spostamenti all’interno del

paese, chiudendo anche le scuole per una settimana e sospendendo il mercato ortofrutticolo.

L’intento dell’amministrazione e’ scongiurare la zona rossa che potrebbe essere decisa dalla Regione qualora aumentassero i contagi. Saranno eseguiti mille test rapidi per capire l’entità del problema e intervenire con celerità.

A Messina, intanto, e’ ancora chiuso il tribunale per consentire di sanificare l’ufficio del Giudice per le indagini preliminari dopo che il congiunto di un magistrato e’ risultato positivo.

Intanto, andando nel Palermitano, la zona più colpita dai contagi, si apprende che sono saliti a 95 i positivi a Villafrati, comune zona rossa. Lo ha comunicato il sindaco Franco Agnello durante una diretta dall’ospedale dove si trova ricoverato, in quanto anche lui contagiato dal virus. L’Asp di Palermo fino adesso ha eseguito quasi 800 tamponi.

Preoccupa anche un’altra vicenda. Marito e moglie sono morti ieri a Mezzojuso (Pa). I due coniugi di 80 anni da alcuni giorni avevano la febbre. Di mattina è morta la moglie la sera il marito. Sono stati eseguiti i tamponi e sono risultati positivi.

I commissari prefettizi hanno informato l’Asp e l’Usca e sono stati eseguiti i tamponi a tutti i parenti e quanti sono stati vicini a due anziani. Tre familiari sono risultati positivi.

“Abbiamo informato le strutture sanitarie e seguiamo da vicino la situazione – dice il vice prefetto Rosa Inzerilli della commissione prefettizia – Domani convocheremo il Coc e alla luce dei tamponi prenderemo nuovi provvedimenti. Al momento i positivi sono solo tre e sono in isolamento”.