Sono 424 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 13.539 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 3,1% ieri era al 3,4%. L’isola resta seconda nei nuovi contagi giornalieri, in testa c’è la Lombardia con 478.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 17.267 con una diminuzione di 301 casi. I guariti sono 712 mentre si registrano altre 13 vittime che portano il totale dei decessi a 6.782.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 608 i ricoverati, 15 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 77, 3 in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 90 casi, Catania 57, Messina 71, Siracusa 80, Ragusa 27, Trapani 47, Caltanissetta 10, Agrigento 17, Enna 25.

Prosegue l’intensa attività itinerante di vaccinazione anticovid dell’Asp di Palermo impegnata, oltre che nei 44 centri vaccinali fissi, anche con le proprie squadre mobili in città e provincia. Oggi è in corso un’iniziativa al Centro Commerciale Conca d’oro che verrà ripetuta anche nelle giornate dell’1 e 2 ottobre prossimi.

Domenica i camper a Villa Niscemi

Domani (domenica 26 settembre), invece, i camper dell’azienda sanitaria provinciale del capoluogo saranno a Villa Niscemi dove, nell’ambito delle “Domeniche in Favorita” organizzate dall’amministrazione comunale, garantiranno, oltre alla vaccinazione anticovid, anche diversi controlli per la prevenzione ai tumori.

Saranno effettuati screening del tumore al seno (mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni), screening del tumore al collo dell’utero (PapTest per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore al colon retto (50 – 69 anni di età).

Tutte le prestazioni sono gratuite e senza necessità di ricetta.

Vaccinazioni a Ficuzza, poi a Camporeale

Sempre domani sono in programma (dalle 9 alle 20) vaccinazioni a Ficuzza (con biglietto d’ingresso gratuito al Palazzo reale per chi riceverà la somministrazione), mentre mercoledì 29 a Camporeale (in collaborazione con l’Esercito nell’ambito dell’Operazione EOS) e nel quartiere palermitano di Cardillo.

Come aderire all’open day

Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per essere vaccinati con prima o seconda dose. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore ed avere acquisito – nel modulo specifico – il consenso dell’altro genitore.

Giovedì 30 settembre a Villabate ed alla Vucciria

Giovedì 30 tappa a Villabate (con l’Esercito) e nella Chiesa di S. Andrea alla Vucciria, sabato 2 ottobre a Tommaso Natale e domenica 3, nuovamente, a Villa Niscemi per “Domeniche in Favorita”.

Tutte le attività non necessitano di prenotazione.

Covid, multe a Palermo per il mancato rispetto del green pass

La polizia di Stato ha multato diversi esercizi commerciali nella zona del mercato di Ballarò a Palermo per il mancato rispetto dell’uso sul Green Pass. I controlli sono stati disposti dal questore Leopoldo Laricchia.

Multe in due centri scommesse in via Roma e in via Porta di Castro. Nel primo esercizio commerciale è stato multato un cliente, un dipendente per la mancata attività di controllo e anche il titolare con una sanzione di 1.032 euro.

Nel secondo solo il titolare. Multe anche in un’enoteca in piazza Porta Sant’Agata a un cliente trovato dentro il locale senza green pass e il proprietario. In un bar in via Maqueda e in una panineria in via Casa Professa sono state riscontrate carenze igienico sanitarie.

Multe ai titolari per 2 mila euro.