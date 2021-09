Domenica 26 iniziativa Asp Palermo con assessorato agricoltura

La campagna vaccinale di prossimità dell’Asp di Palermo farà tappa domenica prossima, 26 settembre, a Ficuzza, dove dalle 9 alle 20 è in programma un Open day nei locali delle ex scuderie della Real Casina.

L’iniziativa, rivolta a tutti coloro i quali abbiano compiuto almeno 12 anni di età, è del Distretto 40 dell’Azienda sanitaria con il patrocinio del Distretto 5 dell’Unità servizio territoriale Palermo dell’assessorato regionale dell’Agricoltura.

Come aderire all’open day

Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per essere vaccinati con prima o seconda dose. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore ed avere acquisito – nel modulo specifico – il consenso dell’altro genitore.

Chi si vaccinerà avrà un biglietto gratuito per Palazzo Reale

Verrà somministrato il vaccino Pfizer. Tutti coloro che si vaccineranno riceveranno un biglietto gratuito per visitare il Palazzo Reale di Ficuzza e l’ingresso omaggio al nuovo parco giochi per bambini.

In aumento le prime dosi in Sicilia nella fascia 20-59 anni

elle fasce “lavorative” che vanno dai 20 ai 59 anni, nella settimana dal 16 al 22 settembre, si è registrato un incremento generale della somministrazione di prime dosi di vaccino contro il Covid19 nell’Isola. Lo rilevano i monitoraggi della task force vaccini della Regione Siciliana.

In particolare, la crescita più ampia si rileva nella fascia 50-59 anni con un incremento del 13,89 per cento (9.020 prime dosi contro 7.920 della settimana precedente); in risalita anche la fascia 30-39 anni che rispetto alla settimana 9/15 settembre ha visto un aumento delle prime dosi pari al 10,73 per cento (10.850 contro 9.799); in crescita con un incremento dell’8 per cento anche la fascia 40-49 anni (10.296 contro 9.533).

Più contenuto l’aumento tra i 20-29enni, con un 5,31 per cento in più (8.689 contro 8.251). Un trend probabilmente legato all’effetto del decreto del governo centrale che prevede l’estensione dell’obbligo di “green pass” a più categorie di lavoratori.

Di contro, il confronto con i dati della settimana precedente segna un decremento del 46,57 per cento delle vaccinazioni nella fascia 12-19 anni (- 6.148), in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico.

Una diminuzione si riscontra anche nelle fasce over 60. Il dato complessivo rispetto ai sette giorni precedenti, inoltre, segna una flessione del 5,99 per cento nella somministrazione di prime dosi (54.907 contro 58.406).