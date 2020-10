Sono 475 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 6.281 gli attuali positivi e passano a 540 i ricoverati in ospedale con un incremento di 11 ricoveri rispetto a ieri.

Di questi 61 si trovano in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri, mentre sono 479 i ricoveri in regime ordinario. Sono 5.471 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 5.739

Anche oggi si registrano nuove vittime, entrambe a Palermo. Questi due decessi portano il totale a 362. I guariti sono 126.

Sul fronte della distribuzione provinciale sono 151 i nuovi casi a Catania, 130 a Palermo, 65 a Trapani, 39 a Ragusa, 24 ad Agrigento, 22 a Siracusa, 18 a Caltanissetta, 14 a Messina, 12 a Enna.

Intanto la Regione cerca di arginare l’epidemia. Un operatore sanitario di continuità assistenziale anti covid19 ogni 25mila abitanti. E’ la misura straordinaria prevista con ordinanza del Presidente Musumeci. Si recluta personale sanitario per potenziare le Usca delle aree metropolitane siciliane ovvero quelle di Palermo, Catania e Messina. Sono infatti queste tre aree della Sicilia quelle che denunciano il maggior numero di contagi e qui bisogna intervenire con forza.

Il provvedimento è stato emanato dopo il nuovo boom di positivi. Sempre la Regione ha deliberato anche l’istituzione di due nuove zone rosse che si aggiungono a Galati Mamertino nel Messinese. Si tratta di Mezzojuso nel Palermitano e di Sambuca di Sicilia nell’Agrigentino. Proprio Sambuca ieri denunciava una cifra statisticamente rilevante ovvero quasi l’1% della popolazione contagiata, 56 casi su meno di 6000 abitanti ed è questo focolaio ad aver fatto alzare i contagi di Agrigento nel complesso.

Proprio a Sambuca un novantenne, ospite della casa di riposo già risultato positivo al coronavirus, è morto stanotte all’interno della stessa struttura.

Salgono così a 3 i decessi fra gli ospiti della Rsa dove resta un’altra persona in condizioni critiche. Sambuca di Sicilia,

dove si registrano una sessantina di contagi in gran parte concentrati nella Rsa, e’ stata dichiarata ‘zona rossa’ su

disposizione del presidente della Regione Nello Musumeci.

“Abbiamo previsto i servizi di cinturazione del paese e il blocco delle uscite. I varchi di ingresso ed uscita di Sambuca di Sicilia (Ag) sono tre ed occorrerà vigilarli 24 ore su 24. I vigili urbani sono pochissimi, della vigilanza dei varchi non potranno che occuparsi carabinieri, polizia e guardia di finanza” dice il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che è stato convocato per gestire la “zona rossa” a Sambuca di Sicilia. I vigili urbani, a Sambuca, sono appena 2.