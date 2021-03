Sono 598 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.551 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,4%, stabile rispetto a ieri. La regione è di nuovo decima nel contagio in base al bollettino odierno.

Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.371. Il numero degli attuali positivi è di 14.776, con un aumento di 20 casi rispetto a ieri. I guariti sono 565.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 225 casi, Catania 136, Agrigento 63, Caltanissetta ed Enna 36, Siracusa 32, Trapani 28, Ragusa 23, Messina 18.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 838; 13 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 113, sei in più rispetto a ieri.

Lo stop al vaccino AstraZeneca

A proposito del blocco temporaneo di AstraZeneca, l’assessore regionale per la Salute Ruggero Razza ha detto a BlogSicilia “Il danno è stato molto grande. Ho parlato con i colleghi delle altre Regioni e tutti abbiamo una forte preoccupazione. È vero che il sistema ha funzionato con la sospensione del vaccino ma non è così immediato che tutti i cittadini decideranno di farsi vaccinare con AstraZeneca appena ci sarà lo sblocco. Ecco perché, a mio avviso, AstraZeneca dovrebbe seguire una corsia autonoma rispetto agli altri vaccini. Infatti, sarebbe meglio liberalizzare questo farmaco e somministrarlo a chi lo richiede, anche a diverse classi di età, salvo controindicazioni. Non possiamo permetterci di ricevere migliaia di dosi di vaccini e lasciarli chiusi in frigorifero. Io per primo, se ci sarà la possibilità, mi farò somministrare il vaccino di AstraZeneca”.

Si attendono altre dosi

L’assessore ha poi spiegato: “Si attende un numero di dosi di vaccini più ampio. Soltanto nella prima settimana di aprile è previsto il raddoppio delle dosi di Pfizer da 50mila a 100mila, così come nelle settimane a venire. I vaccini non vanno criminalizzati. Non dobbiamo far passare l’idea che i cittadini debbano aspettare gli altri vaccini”.

Via alla campagna vaccinale per i più fragili

Razza, a proposito dell’apertura delle vaccinazioni ai soggetti più vulnerabili, ha proseguito “In poche ore hanno già prenotato in oltre 12mila con Pfizer e Moderna. Queste vaccinazioni possono essere immediatamente realizzate come quelle degli over 80. Invito tutti a registrarsi. Bisogna correre. E tutti devono sapere che il farmaco è l’unico antidoto per uscire dalla crisi della pandemia”.