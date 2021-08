Sono 809 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.296 tamponi processati nell’isola. L’incidenza risale fino al 5,7% per effetto del basso numero di tamponi. L’isola è di nuovo prima per nuovo contagi giornalieri in Italia.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 11.757 con un aumento di altri 408 casi. I guariti sono 395 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 6 vittime e il totale dei decessi resta 6.056.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 370 i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 32 i ricoverati, 2 in meno.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 196, Ragusa 151, Agrigento 119, Catania 102, Trapani 71, Caltanissetta 63, Siracusa 40, Messina 38, Enna 29.

Tornano le code per i tamponi

Tornano le lunghe code di auto per accedere all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo, a Palermo. Il blocco di vaccini e tamponi dalle ore 11 alle 20 sta provocando caos e disagi. Lunghe file si sono registrate stamani nelle vie Isaac Rabin, Martin Luther King e Anwar Sadat.

I nuovi orari

I vaccini infatti, a causa del gran caldo di questi giorni, verranno somministrati dalle 8 alle 11 con ultimo ingresso alle 10,15 e dalle 20 a mezzanotte, ultimo ingresso alle 23,15. E all’orario di chiusura erano ancora tanti gli automobilisti in coda che, non riuscendo ad entrare entro l’orario limite, sono stati costretti a tornare a casa.

La decisione, del commissario Covid per la provincia di Palermo Renato Costa. “Riducendo le ore di apertura per via del caldo – ha detto nei giorni scorsi – le file sono la normale conseguenza”. Anche per i test (i tamponi) si fanno dalle 8 alle 11, con ultimo ingresso alle 10,15 per evitare le ore più calde.

Il video

Effetto green pass?

Sono scene che non si vedevano da tempo, quelle delle lunghe code verso l’hub vaccinale di Palermo. Da un lato l’arrivo della quarta ondata con la Variante Delta che sta diventando prevalente nei casi positivi e l’aumento della curva del contagio; dall’altro lato l’effetto green pass.

La certificazione verde infatti diventerà obbligatoria questa settimana, da venerdì 6 agosto, come deciso dal Governo Draghi. È scattato quindi il conto alla rovescia per l’entrata in vigore, prevista tra 3 giorni.