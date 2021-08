Sono 262 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 7.718 tamponi processati nell’isola. L’incidenza risale fino quasi al 3,4% per effetto del basso numero di tamponi. L’isola torna a scendere al sesto posto per nuovo contagi giornalieri in Italia.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 11.349 con un aumento di altri 130 casi. I guariti sono 129 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 3 vittime e il totale dei decessi resta 6.050.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 354 i ricoverati, 26 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 34 i ricoverati, 1 in più.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 75, Catania 40, Messina 6, Siracusa 35, Trapani 13,Ragusa 0, Caltanissetta 72, Agrigento 1, Enna 20.

Ricompare lo spettro zona gialla

Ricompare lo spettro zona gialla per la Sicilia. Non da subito ma il ritmo di crescita fa temere restrizioni già nella seconda parte del mese di agosto.

La settimana nera per il contagio in Sicilia

Settimana nera per il contagio da covid19 in Sicilia nel corso dell’estate. L’ufficio Statistica del Comune di Palermo rende nota l’elaborazione de i dati relativi all’andamento della pandemia in Sicilia e riferiti a ieri, domenica 1 agosto 2021, sulla base delle cifre diffuse dal Dipartimento della Protezione Civile. “La settimana appena conclusa – si legge nella nota – ha fatto registrare un notevole incremento dei nuovi positivi, dei ricoverati e delle persone decedute”.

Incremento del contagio di oltre il 23%, incidenza al 4,5%

In particolare, i nuovi positivi in Sicilia sono 4445, il 23,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 63,2%. E’ cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 3,9% al 4,5%, mentre il numero degli attuali positivi è pari a 11219, 3298 in più rispetto alla settimana precedente e le persone in isolamento domiciliare sono 10891, 3191 in più rispetto alla settimana precedente.

Crescono i ricoveri

I ricoverati sono 328, di cui 33 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 107 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 4 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 14 nuovi ingressi in terapia intensiva (-6,7% rispetto ai 15 della settimana precedente).

Sardegna in testa per ricoveri in terapia intensiva, Sicilia in area medica

E’ la Sardegna, passata dal 5% al 9% in una settimana, la regione che vede la maggior crescita di terapie intensive occupate da pazienti Covid19, seguita da Lazio e Sicilia al 5%, ma per i ricoveri Covid19 nei reparti ordinari, le regioni in crescita maggiore sono, invece, Sicilia e Calabria, arrivate in una settimana rispettivamente al 10% e 9%, seguite dalla Campania al 6%.

Il Sud peggio del Nord

A evidenziare come gli ospedali del Sud vedano crescere più velocemente della media nazionale i valori è il monitoraggio giornaliero dell’Agenas. Secondo i nuovi parametri nazionali, la soglia critica è fissata al 15% per i ricoveri ordinari e al 10% per le intensive.

I guariti e le vittime

La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 92,9% (94,2% domenica scorsa) e quello delle persone decedute registrato nella settimana è pari a 23 (la settimana scorsa 18, di cui effettivamente registrate nella settimana 12). Complessivamente le persone decedute sono 6047, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,5% (come la settimana scorsa). Infine, i ricoverati complessivamente rappresentano il 2,9% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,3%).