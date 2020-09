Covid19 Sicilia, 90 nuovi positivi e 3 morti nelle ultime 24 ore

Manlio Viola di

16/09/2020

Sono 90 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 1.988 positivi di cui 171 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 155 in regime di ricovero ordinario, 1.817 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.473 casi dall’inizio dell‘epidemia. Purtroppo si registrani 3 nuove vittime mentre sono 18 i guariti. I tamponi eseguiti sono 5809 che portano il totale a oltre 412972. salgono a 295 i morti accertati per covid19 nell’isola dall’inizio dell’epidemia. La situazione del contagio è in evidente crescita e continuerà ad esserlo per ammissione degli stessi esperti e degli amministratori. Fra ieri ed oggi sono tornati ad aprire i reparti covid di alcuni ospedali. In particolare il reparto di rianimazione di Caltanissetta e quell di ricorvero non intensivo dell’ospedale Civico di Palermo. A Palermo, di recente divenmuta la città con il maggior numero di contagi in Sicilia, c’è preoccupazione per la Missione Speranza e Carità. sono già tre i contagi che sarebbero avvenuti nella struttura e la possibilità di altri eventi è abbastanza elevata visto ilr iempimentod ella struttura che ospita gli ultimi e le difficoltà per il mantenimento della distanza sociale. Nelle ultimie 24 ore c’è stato anche un èpicco di ricoveri proprio all’ospedale civico e all’ospedale Cervello di Palermo: 13 i nuovi ingressi in ospedale. “Una situazione alla quale dobbiamo abituarci” ci dicono dalla Regione siciliana ribadendo che la situazione è sanitariamente sotto controllo. A preoccupare è la scuola ripartita solo in piccola parte e già al centro di numerosi casi. Una maestra della scuola dell’infanzia ‘Primavere’ di Erice Casa Santa, nel Trapanese, è risultata positiva al coronavirus dopo aver effettuato un tampone. La scuola ha chiuso e i bambini che la frequentano sono stati posti in quarantena in attesa di effettuare i test. Non si tratta, purtroppo, del primo caso di contagio nel mondo della scuola. Ieri sono stati chiusi due asili a Palermo. Il primo, il nido Allodola a Falsomiele, dove un genitore ha comunicato di avere avuto contatti con persone risultate positive. L’altro, è il nido Filastrocca nella zona Uditore. In questo caso un dipendente comunale è risultato positivo. In entrambi i casi sono state avviate le procedure di sanificazione e sono state chiuse le strutture, in attesa che l’Asp dia l’autorizzazione alla riapertura.

