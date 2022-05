Sono 4.615 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 26.786 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.204. Il tasso di positività sale al 17,2% mentre il giorno precedente era al 13,1%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 116.764 con un aumento di 421 casi. I guariti sono 4.518 mentre le vittime sono 21 portano il totale dei decessi a 10.626.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 820, 30 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 45, uno in meno rispetto al giorno precedente.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 854 casi, Catania 1.040, Messina 718, Siracusa 544, Trapani 399, Ragusa 348, Caltanissetta 292, Agrigento 523, Enna 242.

Il Covid continua a decelerare in Sicilia, calano positivi e ricoveri

“Nella settimana appena conclusa si è registrata una sensibile diminuzione del numero dei nuovi positivi e un miglioramento della situazione ospedaliera. Lo scrive l’ufficio Statistica del Comune di Palermo comunicando i dati diffusi domenica 1° maggio 2022 dal Dipartimento della Protezione Civile. In Sicilia sono diminuiti i ricoverati nei reparti ordinari e i nuovi ingressi in terapia intensiva. E’ diminuito anche il numero delle persone decedute.

Diminuiscono i nuovi positivi

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 27.465, il 16,5% in meno rispetto alla settimana precedente. E’ diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 19,4% al 17,4%.

il numero degli attuali positivi è diminuito del 3,5%, passando da 120.548 a 116.344, 4.204 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 115.496, 4.186 in meno rispetto alla settimana precedente.

Calano i ricoveri ordinari e in terapia intensiva

I ricoverati sono 848, di cui 46 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 18 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 3 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 17 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 37,0% in meno rispetto ai 27 della settimana precedente).

Tanti i guariti

Il numero dei guariti (988.722) è cresciuto di 31.665 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’88,6% (88,0% domenica scorsa).

113 persone decedute

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 113 (9 in meno rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 10.599, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1,0% (come la settimana scorsa).