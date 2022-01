Venti in più in terapia intensiva

Sono 13.231 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 56516 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.803. Il tasso di positività scende al 23,4% ieri era 24,5%.

Il paragone con il resto d’Italia

L’isola è al settimo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 45.555 casi, al secondo posto, la Campania con 30.042, al terzo posto il Veneto con 21.504 casi, al quarto l’Emilia Romagna con 20.595 casi, al quinto il Piemonte con 18.607 casi, al sesto la Toscana con 16.290 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 129.313 con un aumento di 10.673 casi. I guariti sono 2.523 mentre le vittime sono 35 e portano il totale dei decessi a 7.740.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.386 ricoverati, con 83 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 163, 20 casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 3.383 casi, Catania 2.708, Messina 1.562, Siracusa 1.502, Trapani 488, Ragusa 970, Caltanissetta 1.093, Agrigento 1.392, Enna, 133.

Si sgonfia la tensostruttura del Cervello

Incidente ieri al posto medico avanzato dell’ospedale Cervello di Palermo. Durante le operazioni di spurgo è stato sovraccaricato il generatore che è andato in tilt facendo sgonfiare la tensostruttura.

Dentro c’erano cinque pazienti di cui 4 in barella. Fuori pioveva. Il problema è stato risolto dopo poco con la sistemazione del posto medico e le operazioni sono riprese normalmente.

Intanto non si ferma l’afflusso dei pazienti Covid. Stamattina sono 64 quelli registrati, con un indice di sovraffollamento del 320 per cento.

Le nuove strutture installate davanti agli ospedali palermitani

Queste nuove strutture sono state installate le scorse settimane negli ospedali di Palermo per fronteggiare la pressione crescente sulle aree di emergenza da parte di pazienti Covid, con le ambulanze in code per ore davanti a pronto soccorso e le sirene azionate per protesta da parte del personale sanitario.

Tre al momento i “punti medici avanzati” in tensostruttura all’ingresso degli ospedali Cervello e Civico e all’ospedale di Partinico.

Questi presidi, organizzati dalla direzione del 118, sono fondamentali per far scendere i pazienti dalle ambulanze e avviare la loro presa in carico.

Continua la corsa del virus

Lotta al covid19 a Palermo con riscontri di contagi ancora altissimi. Continua senza sosta l’attività del centro tamponi attivato ad inizio anno all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, la cui istituzione era stata sollecitata dalla deputata Marianna Caronia. Ogni giorno, circa 550 persone vengono refertate, con un tasso di positività che supera da giorni il 20%.