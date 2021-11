Il bollettino settimanale del Dasoe

Covid19, il bollettino settimanale del Dasoe

Incidenza al rialzo e prime dosi in aumento. Incentivare terze dosi

“L’incidenza cumulativa nel periodo di riferimento mostra una chiara tendenza all’incremento rispetto alle settimane precedenti con un valore di 61,68/100.000 abitanti. Il rischio più elevato, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si registra nella provincia di Catania (105,5 nuovi casi su 100.000 abitanti), Messina (98,6) e Siracusa (86,7). In seguito al rialzo dei nuovi casi si registra un incremento, seppure limitato, di nuove ospedalizzazioni con ricadute sulla prevalenza di occupazione dei posti letto. L’ospedalizzazione interessa prevalentemente (81%) soggetti non vaccinati. Resta stabile la letalità”. È il report del Bollettino settimanale del DASOE, il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, pubblicato oggi, e si riferisce alla settimana 01/11/2021 – 07/11/2021.

I Comuni con maggior incidenza

Nel periodo in questione la maggiore incidenza (valori superiori a 250 casi per 100.000 abitanti) si è registrata nei comuni di Limina, Mistretta, Monforte San Giorgio, Reitano, Acquaviva Platani, Nicolosi, Valdina, Savoca, Milo, Gaggi, Francofonte, Castel di Iudica, Sant’Alfio e Sortino.

Vaccinati in aumento

In Sicilia i vaccinati con prima dose si attestano all’81,31 per cento del target regionale, gli immunizzati sono al 78,44 per cento. Le terze dosi finora somministrate sono 105.568 (pari all’1.54 % delle somministrazioni complessive).

Nella settimana in esame (4-10 novembre) si evidenzia un significativo aumento delle prime dosi, che ha interessato tutte le fasce di età, rispetto alla settimana precedente (28 ottobre-3 novembre) pari al 32,73 per cento, con un’inversione di tendenza rispetto ai 15 giorni precedenti. Nonostante i livelli di incidenza si mantengano ancora contenuti, anche alla luce della progressiva crescita della copertura vaccinale, è attenzionata la chiara tendenza al rialzo.

Importanza delle terze dosi

Il Dasoe ribadisce, pertanto, “l’importanza delle terze dosi come strumento per contrastare l’insorgere di eventuali recrudescenze. Rimane obiettivo prioritario incentivare l’adesione alla vaccinazione dei soggetti aventi diritto alla terza dose e insistere sulla sensibilizzazione alla vaccinazione nelle aree a più bassa copertura vaccinale”.