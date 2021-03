Sono 789 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.163 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 3%, in salita da due giorni consecutivi. La regione resta, però, undicesima nel contagio in base al bollettino odierno nonostante l’aumento dei nuovi casi.

Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.397. Il numero degli attuali positivi è di 15.461, con un aumento di 496 casi rispetto a ieri. I guariti sono 279.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 225 casi, Catania 202, Agrigento 75, Messina 63, Trapani 58, Siracusa 50, Caltanissetta 45, Ragusa 43, Enna 28 .

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 848; 2 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 117, uno in più rispetto alle 24 ore precedenti.

I dati dell’ultima settimana

In Sicilia nella settimana che va dal 10 al 16 marzo, secondo l’analisi della Fondazione Gimbe di Bologna, risulta in peggioramento l’indicatore relativo ai “Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti” (303) e si registra un aumento dei nuovi casi (variazione percentuale pari al 3,9%) rispetto alla settimana precedente.

I posti letto in area medica e terapia intensiva

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 19% (soglia di saturazione al 40%, media Paese 40%) e terapia intensiva al 14% (soglia di saturazione al 30%, media Paese 36%) occupati da pazienti Covid-19.

I dati sul ciclo vaccinale

La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 3,31% (media Italia 3,6%) e la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,3% (media Italia 10,6%).

Il giorno del ricordo per le vittime anche in Sicilia

Anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si è unito oggi al coro di riflessioni nel giorno in memoria delle vittime del Covid19. “4383. Cifra durissima di un dolore che segnerà per sempre la nostra Isola. Cifra terribile di un anno drammatico, difficilissimo, che nessuno era preparato ad affrontare”, ha detto il governatore in una nota. “Oggi, nella Giornata che la Nazione dedica alle vittime del Covid, anche le bandiere della Regione sono a mezz’asta, nel ricordo dei 4383 siciliani che il virus si è portati via. Ma, assieme all’omaggio doveroso, e all’abbraccio ai loro familiari, rinnoviamo con tutte le nostre forze, l’impegno a far sì che, al più presto, la battaglia contro questo implacabile virus sia vinta. Uniti, ce la faremo”, ha sottolineato Musumeci.