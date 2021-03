Sono 560 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.837 tamponi processati con una incidenza di positivi di quasi il 2,0%, in leggera ulteriore discesa di nuovo da tre giorni. La regione oggi è undicesima nel contagio giornaliero di oggi.

Le vittime e i nuovi contagi

Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.201. Il totale degli attualmente positivi è di 24.545, con una diminuzione di 584 casi rispetto a ieri. I guariti sono solo 1.130.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 257 casi, Catania 97 casi, Messina 51,Siracusa 47, Caltanissetta 38, Ragusa 24, Agrigento 22, Trapani 17, Enna 7.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 794, 19 in meno rispetto ieri, quelli in terapia intensiva sono 118, 1 in più rispetto a ieri.

Palermo preoccupata dalla risalita

A fronte di questi dati il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha emanato due ordinanze sindacali quali misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del covid-19. La prima individua alcune aree in cui viene disposto il divieto di stazionamento, l’altra dispone, in particolari circostanze, la chiusura di strade e piazze cittadine.

Orlando: “Risalita dei contagi, situazione preoccupante”

“Un pacchetto di provvedimenti concordati con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza – dichiara il sindaco – che servono a dare ai cittadini indicazioni di comportamento, prima ancora che dare regole da seguire e prevedere sanzioni. Di fronte ad una situazione che non può che preoccupare anche in Sicilia per la risalita dei contagi, ancora una volta la paura del virus deve essere un deterrente più forte della paura delle sanzioni, fermo restando l’indispensabile ed encomiabile lavoro di prevenzione e controllo svolto dalle forze dell’ordine e dalla polizia municipale”.

Il boom di contagi nell’Agrigentino

L’agrigentino è nel limbo dei contagi: chiuso il Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento e tutte le scuole di ogni ordine e grado di Raffadali.

Ad Agrigento 13 positivi in un solo giorno e a Raffadali 30 positivi in 2 giorni.

Il sindaco di Raffadali ,visto la rapidità di diffusione del contagio, parla di “probabile variante inglese e di situazione preoccupante”.