I dati diffusi dalla protezione civile aggiornati al 10 aprile

Scende il numero dei nuovi positivi al Covid19 in Sicilia così come la percentuale dei tamponi positivi e, dato più confortante, il numero delle vittime. Aumentano leggermente, invece i ricoveri ordinari mentre calano quelli in terapia intensiva. Questi i dati salienti della situazione in Sicilia aggiornata al 10 aprile 2022 diffusi dal dipartimento della protezione civile che diffonde nota dell’ufficio Statistica del Comune di Palermo.

“Nella settimana appena conclusa – scrivono dall’ufficio Statistica del Comune – si è registrata una nuova sensibile diminuzione del numero dei nuovi positivi. La situazione ospedaliera è invece stazionaria: sono leggermente aumentati i ricoveri ordinari, mentre sono lievemente diminuiti i ricoverati e i nuovi ingressi in terapia intensiva. È diminuito anche il numero delle persone decedute”.

La scorsa settimana, i nuovi casi in Sicilia sono stati poco più di 33.000

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 33.176, il 15,6% in meno rispetto alla settimana precedente. È diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 17,6% al 17,1%.

Scendono i positivi

Il numero degli attuali positivi è diminuito del 19,6% passando da 187.062 a 150.366; 36.696 in meno rispetto alla settimana precedente.

Isolamento domiciliare

Le persone in isolamento domiciliare sono 149.317, 36.703 in meno rispetto alla settimana precedente.

Più ricoveri in terapia ordinaria, meno in intensiva

I ricoverati sono 1049, di cui 62 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 7 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 3 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 27 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 27,0% in meno rispetto ai 37 della settimana precedente).

I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%).

Cresce il numero dei guariti

il numero dei guariti (863.826) è cresciuto di 69.860 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’84,3% (80,1% domenica scorsa).

Meno morti in una settimana

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 121 (29 in meno rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 10.258, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1,0% (come la settimana scorsa).

La situazione rispetto allo stesso periodo del 2021

Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 7.831 a 33.176 (+323,6%), i ricoverati da 1.319 a 1.049 (-20,5%), i ricoverati in terapia intensiva da 171 a 62 (-63,7%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 77 a 27 (-64,9%), i decessi da 341 a 121 (-64,5%).