I positivi nei reparti dell'ospedale di Cefalù e Partinico

La Sicilia dopo un mese torna in zona bianca, ma in queste ultime settimane ci sono diversi focolai Covid nei reparti ospedalieri. Uno degli ultimi nel reparto Medicina dell’ospedale Giglio a Cefalù.

Tra le corsie sono in 10 i positivi. Nelle scorse settimane in altri reparti ci sono stati altri cluster. La direzione sanitaria ha preso le contromisure per limitare il contagio.

Altro reparto con il cluster si trova nell’ospedale Civico di Partinico, solo parzialmente riconvertito in covid hospital dopo la prima totale riconversione del 2020.

Sono stato scoperti ben 11 positivi tra personale medico, paramedico e pazienti ricoverati. L’origine della catena di contagi sarebbe partita dall’interno del reparto di Medicina. Immediata la “chiusura” del reparto stesso, nel senso che non vengono momentaneamente accettati nuovi ricoveri.

Ci sono state le immediate contromisure con la sanificazione straordinaria di tutti i reparti del nosocomio. Per l’esattezza si sono registrati 8 contagi tra gli operatori, con un solo medico coinvolto; tre invece sono degenti positivi.

Si tratta in tutti i casi di asintomatici. Ci si è accorti di questi contagi soltanto in seguito al controllo di routine settimanale che viene effettuato all’interno dell’ospedale tra tutto il personale sanitario in servizio con test molecolare. Anche al pronto soccorso dell’ospedale Cervello, il pronto soccorso Covid a Palermo il trend è cambiato. Questa mattina l’indice di sovraffollamento è del 145%, con 29 pazienti ricoverati e due in attesa.

Gli ultimi dati del bollettino del ministero

Sono 4.803 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 29.792 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.335. Il tasso di positività scende al 16% ieri era al 17,2%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 228.192 con un incremento di 3.870 casi. I guariti sono 2.118 mentre le vittime sono 9 portano il totale dei decessi a 9.737.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 895 ricoverati con un caso in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 66, due casi in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.581 casi, Catania 671, Messina 1.321, Siracusa 374, Trapani 565, Ragusa 542, Caltanissetta 265, Agrigento 605, Enna 73.