le loro condizioni di salute sono buone

Casi di positività al Covid19 al Teatro Massimo di Palermo

Sono risultati positivi al virus quattro componenti dell’orchestra più uno del coro

Altri artisti in quarantena

Il Covid19 arriva anche al Teatro Massimo di Palermo. Sono 5, al momento, le persone contagiate.

Si tratta di quattro musicisti dell’orchestra più un componente del coro.

La positività scoperta nei giorni scorsi

La loro positività è stata scoperta nei giorni scorsi, quando gli artisti sono stati sottoposti a tampone, – anche se non obbligatorio per chi è munito di green pass – come periodicamente accade.

Altri artisti si trovano al momento in quarantena, in quanto venuti a contatto, durante le prove, con i contagiati.

Le condizioni dei contagiati sono buone, la maggior parte di loro accusa sintomi influenzali ma niente di più grave. A sottoporsi a tamponi periodici obbligatori sono i musicisti di strumenti a fiato, dal momento che suonano senza indossare la mascherina.

Sostituiti gli artisti contagiati

Il contagio al Teatro Massimo ha reso giustamente necessaria, la sostituzione, ieri sera, degli artisti contagiati, in occasione del concerto Carmina Burana diretto da Zubin Mehta.

L’anno scorso 16 coristi erano risultati positivi

Non è la prima volta che il Covid19 ‘entra’ al Teatro Massimo di Palermo. L’anno scorso erano risultati positivi al virus 16 coristi, motivo per cui l’Asp aveva eseguito tamponi a tappeto a tutto il personale.

“Situazione sotto controllo”

Dal Teatro Massimo fanno sapere che “la situazione è sotto controllo ed il teatro ha preso tutte le precauzioni necessarie. Le persone venute a contatto con i contagiati sono state messe in quarantena. Ricordiamo – ci viene detto – che tutto il personale del teatro per avere accesso allo stesso deve esibire il green pass, ed i tamponi vengono effettuati periodicamente”. A confermare quanto accaduto al Teatro Massimo anche un sindacalista della Fials: “Al momento – dice – non c’è motivo di preoccupazione. Si sta procedendo a fare i tamponi a tutti, la situazione è sotto controllo”.

L’incidenza cumulativa dei casi nel periodo di riferimento, la settimana 8/14 novembre 2021, conferma la chiara tendenza all’incremento già evidenziato nell’ultimo periodo con 439 nuovi casi in più rispetto alla settimana precedente, raggiungendo il valore di 71,08/100.000 abitanti. Lo conferma il bollettino settimanale del Dasoe.

I contagi più elevati a Messina, Catania e Siracusa

Nella settimana in esame il rischio più elevato rispetto alla media regionale, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si registra nelle province di Messina (106,7 nuovi casi su 100.000 abitanti), Catania (105) e Siracusa (87,2). L’incidenza specifica più alta considerata per età, si registra nella fascia di età scolare: 6/10 anni (281 casi) e 11/13 anni (157).

Nonostante il rialzo dei nuovi casi si mantiene limitato l’incremento di nuove ospedalizzazioni (177) con prevalenza di occupazione dei posti letto ancora contenuta. L’ospedalizzazione interessa prevalentemente (87%) soggetti non vaccinati o con ciclo di vaccinazione incompleto. Resta stabile la letalità.