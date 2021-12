Iniziativa del commissario Covid di Palermo e della Guardia di Finanza

Commissario Covid di Palermo e Guardia di Finanza insieme per intensificare la campagna vaccinale. Si è conclusa oggi la due giorni dedicata alle somministrazioni di siero anti-Covid nei locali delle caserme Cangialosi, in via Cavour, e Mazzarella, in largo Fiamme Gialle, sedi dei comandi del corpo nel capoluogo.

Circa 500 i vaccini somministrati

Circa 500 i vaccini eseguiti, prevalentemente terze dosi, su altrettanti militari delle Fiamme Gialle che, tra le mattine del 9 e del 10 dicembre, hanno voluto partecipare ai V-Days in caserma.

Un’iniziativa che vede da un lato il comando regionale e provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, che hanno messo a disposizione i locali per le somministrazioni, dall’altro un team itinerante di medici, infermieri e personale amministrativo in servizio alla struttura commissariale locale per la gestione della pandemia.

Quintavalle Cecere “Alta valenza sociale”

Il comandante provinciale, generale di brigata Antonio Nicola Quintavalle Cecere, oltre a ringraziare la struttura commissariale per la preziosa e proficua collaborazione, ha rimarcato “l’alta valenza sociale dell’iniziativa che si inquadra tra le attività relative al benessere del personale e coincide con l’interesse pubblico di impiegare in servizio militari del Corpo vaccinati e contestualmente alleggerire il flusso di persone presso l’hub cittadino”.

Costa “Orgogliosi di questa partnership”

“Orgogliosi di questa partnership interistituzionale che ci ha permesso di compiere un nuovo passo avanti nella campagna vaccinale – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa –. Le forze dell’ordine sono state pioniere nella somministrazione del vaccino: hanno risposto con slancio nei primi mesi della campagna di immunizzazione e continuano a farlo adesso, condividendo con noi medici e sanitari l’esigenza di essere in prima linea contro il virus”.

Domani vaccini alla parrocchia San Vincenzo dé Paoli

Intanto, in prima linea nella lotta contro il Covid9 c’è anche la parrocchia San Vincenzo de’ Paoli di via Dei Quartieri che per un giorno si trasformerà in un centro vaccinale. Avverrà domani, sabato 11 dicembre. Dalle 9 alle 19 gli operatori dell’Asp di Palermo saranno a disposizione degli utenti per la somministrazione della prima, seconda o terza dose. Le vaccinazioni verranno effettuate nei locali degli ambulatori dell’associazione operatori sanitari volontari mariani cattolici.

Cosa fare per essere vaccinati

Per essere vaccinati basterà presentarsi muniti di documento d’identità e tessera sanitaria. I minori, dovranno essere accompagnati da un genitore ed avere acquisito il consenso dell’altro genitore.