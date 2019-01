La richiesta dei sindacati

Feneal, Filca e Fillea chiedono che per garantire la continuità del cantiere della Bolognetta-Lercara venga intrapresa la soluzione più rapida, immediatamente realizzabile, ovvero il subentro nella gestione dei lavori del Consorzio Integra. “Il Consorzio Integra è già detentore del 20 per cento del pacchetto azionario della Bolognetta Scpa e ha tutti i requisiti per gestire in maniera operativa l’appalto – dichiarano Ignazio Baudo, Paolo D’Anca e Francesco Piastra, segretari di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil – È lo sbocco della vertenza che garantisce la continuità occupazionale e tempi più veloci, rispetto ad altri scenari che sono stati prospettati. La Cmc e Anas devono venire incontro alle esigenze delle aziende dell’indotto, che vantano consistenti crediti per lavori eseguiti, vincolando i pagamenti al pagamento degli stipendi dei lavoratori”.

Feneal, Filca e Fillea intervengono anche sulla cassa integrazione straordinaria, che la Cmc si appresta ad attivare. “Sappiamo che l’azienda avvierà tutte le procedure propedeutiche all’attivazione della cigs – dicono Baudo, D’Anca e Piastra – ma resta ben inteso che questa non può e non deve rappresentare la soluzione ai problemi bensì uno strumento che accompagni azienda e lavoratori verso una ripresa dei lavori”.