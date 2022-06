Ha accusato il malore e difficoltà a respirare

Gli agenti della polizia di Stato hanno salvato un uomo di 44 anni, residente a Termini Imerese, che si è accasciato alla stazione di Palermo centrale con gravi difficoltà respiratorie. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno prestato i primi soccorsi e hanno iniziato il massaggio cardiaco e ventilazione.

Operazioni salvavita sino all’arrivo del 118

Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino all’arrivo dei sanitari del 118 che hanno continuato nell’attività di rianimazione, anche con ausilio del defibrillatore, stabilizzando il paziente e trasportandolo in codice rosso presso il pronto soccorso del Policlinico universitario di Palermo. Un intervento di primo soccorso che è stato provvidenziale

Stanotte salvata donna dall’annegamento

Un’altra tragedia è stata sventata questa notte. Una donna ha tentato di togliersi la vita gettandosi nel mare di Aspra, nel palermitano, ma è stata salvata dai sommozzatori dei vigili del fuoco che sono riusciti appena in tempo a tirarla fuori dall’acqua ed a permettere i soccorsi. E’ accaduto poco prima dell’alba e sono stati momenti davvero di grande terrore lungo il tratto costiero del Palermitano. Ad avere tentato il gesto estremo è stata una donna di 43 anni che dopo il recupero è stata subito portata sulla banchina ancora in vita dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118. Proprio la velocità delle operazioni è stata determinante per strappare la malcapitata all’annegamento. Ad avere lanciato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco era stata la guardia costiera. Il soccorso è avvenuto nel tratto di mare antistante l’hotel Martinica, tra Aspra e Ficarazzi.

Il messaggio whatsapp

La 43enne aveva mandato un messaggio whatsapp alla nuora dicendo che si voleva suicidare. Ha lasciato scarpe e borsa vicino all’hotel Martinica e si è buttata in mare. I carabinieri della compagnia di Bagheria, chiamati dalla nuora, hanno sentito le urla delle donna in mare e hanno attivato i soccorsi con capitaneria di porto e sub dei vigili del fuoco.