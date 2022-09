Mercato delle Pulci chiuso oggi a Palermo. Diversi alberi sono crollati dopo i temporali di ieri. Sono intervenuti ieri sera i vigili del fuoco che hanno transennato la strada.

Questa mattina sono intervenuti il tecnico del settore verde, la protezione civile e la polizia municipale per la rimozione degli alberi crollati.

“La potatura la chiediamo da anni e che andava effettuata molto prima – dice il consigliere comunale Ottavio Zacco – Per fortuna non ci sono stati danni alle persone”.

Nei giorni scorsi albero sulla linea del Tram

Il vento e la pioggia a Palermo e provincia dei giorni scorsi aveva già provocato la caduta di alberi lungo la linea del tram e in alcune strade tra Palermo città e le città dell’hinterland. Qualche disagio si sta verificando alla viabilità, fortunatamente nessun danno di rilievo almeno stando alle prime notizie che trapelano.

Albero sulla linea del tram

Lungo la rete del tram a Palermo si è verificata la caduta di un albero che ha occupato buona parte della linea. Per la precisione l’evento si è verificato in via don Pino Puglisi. Immediato l’intervento dei pompieri che hanno rimosso l’arbusto permettendo il ripristino della viabilità senza alcuna conseguenza fortunatamente. Il vento ha anche abbattuto alberi lungo alcune strade del quartiere Brancaccio e nella vicina cittadina di Bagheria. Anche qui pompieri in azione e nessuna conseguenza sul traffico, pedoni o automobilisti.

Albero sul chiosco davanti al teatro Massimo

Un grosso albero è caduto la scorsa notte in piazza Verdi davanti al Teatro Massimo a Palermo. Cadendo la grossa pianta è finita su uno dei due chioschi Liberty realizzati dall’architetto Ernesto Basile.

Si stanno verificando i danni alla struttura.

Sono intervenuti gli operai comunale del settore verde e giardini per rimuovere l’albero. Nel crollo non ci sono stati feriti.

L’albero caduto al giardino Inglese

Tragedia sfiorata nei pressi del Giardino Inglese, a Palermo. A causa delle raffiche di scirocco che stanno spirando sul capoluogo siciliano in queste ore, un albero si è spezzato in via dalla Chiesa. I rami dell’arbusto hanno occupato l’intera sede stradale, impedendo il passaggio dei mezzi.

A causa del crollo delle fronde, sono rimaste danneggiate due auto parcheggiate sul posto. I proprietari stanno verificando i danni subiti dalle proprie vetture, coadiuvati dalla polizia municipale. In corso le operazioni di rimozione dei rami, di cui si stanno occupando gli uomini dei vigili del fuoco.

La strada è stata chiuso al traffico, sorvegliato da due volanti della polizia municipale. Crollo che non è unico nel suo genere. A pochi decine di metri in linea d’aria infatti, un altro ramo è caduto in via Giorgio Castriota, a pochi metri dall’incrocio con via Alfonso Borrelli. Il traffico in zona è paralizzato, con i mezzi costretti a deviare su via delle Croci.

Grosso albero cade a Villabate su un supermercato

A causa del forte vento cade un grosso albero a Villabate, nel palermitano, davanti al supermercato Lidl. La strada, per ragioni di sicurezza, è stata chiusa al traffico veicolare. Ad essere intervenuti i vigili del fuoco per monitorare la situazione. Problemi si sono registrati sul ponte che collega Ficarazzi a Villabate proprio per queste forti raffiche di vento. I veicoli in transito si sono sentiti letteralmente spostare da una parte all’altra, rischiano quindi di finire fuori strada.

L’albero si è totalmente sradicato dalle radici, arrivando a rimuovere addirittura la pavimentazione del marciapiedi che è stata letteralmente divelta. Il fusto di notevoli proporzioni, alto all’incirca una decina di metri, ha portato via con sé anche un palo elettrificato, facendolo crollare sulla sede stradale. I pompieri hanno lavorato per permettere lo sgombero della carreggiata. Sul posto anche la polizia municipale che è stata impegnata sul fronte della viabilità.