Sulla SP117 la Regione interviene per ripristinare un ponte crollato tra Caccamo e Montemaggiore Belsito, nel Palermitano. Musumeci ha voluto rassicurare i cittadini dei due centri abitati del Palermitano e i numerosi proprietari agricoli della zona che, dallo scorso novembre, sono costretti a subire pesanti disagi a causa del cedimento dell’attraversamento del vallone Raffo.

Verso l’affidamento dei lavori

“Ho attivato tutte le competenti strutture della Regione affinchè possa essere ripristinato, nel più breve tempo possibile, il collegamento viario – dice Musumeci – interrotto a causa del crollo del ponte che si trova in contrada Gelso, lungo la strada provinciale 117. Al nostro dipartimento Tecnico e a quello della Protezione civile regionale ho sollecitato intanto una soluzione transitoria, mentre l’Ufficio progettazione di Palazzo Orlèans e la Struttura commissariale che si occupa di dissesto idrogeologico sono già impegnati nelle procedure necessarie per potere poi affidare i lavori di ricostruzione dell’indispensabile infrastruttura”.

Le piogge delle scorse settimane

Il crollo è stato provocato dalle piogge torrentizie che hanno ingrossato a dismisura il torrente che scorre nei pressi dell’arteria. “Una strada – sottolinea Musumeci – che è di proprietà della Città metropolitana di Palermo, ma della cui manutenzione, in questo caso urgente, ci faremo carico, ancora una volta, noi. Tutti i passaggi dovranno essere eseguiti con celerità e anche le risorse necessarie, stimate in un milione e 190 mila euro, saranno approntate dalla Regione”.

L’iter per il finanziamento

L’Ufficio speciale diretto da Leonardo Santoro ha già inviato la “Documentazione d’indirizzo alla progettazione” all’ex Provincia di Palermo che, in tal modo, potrà trasmetterla alla Struttura commissariale coordinata da Maurizio Croce per pubblicare la gara attraverso la quale affidare le indagini tecniche e ottenere il progetto esecutivo. Subito dopo si potrà redigere il nuovo bando per fare partire i lavori.

“La Regione si sostituisce alla Città Metropolitana di Palermo”

“Grazie all’intervento della Regione sarà ripristinato il collegamento fra Caccamo e Montemaggiore Belsito, interrotto da qualche mese a causa del crollo di un ponte in contrada Gelso. È una competenza della città metropolitana di Palermo ma, ancora una volta, interviene la Regione in già sostitutiva”. Con queste parole Marco Intravaia, esponente di Diventerà Bellissima, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per l’intervento di un milione e 190 mila euro, annunciato dal Governatore Musumeci. “Il presidente della Regione – ha continuato Intravaia – sensibile alle difficoltà dei cittadini e degli agricoltori della zona, ha sollecitato la Protezione civile regionale per un intervento transitorio”.