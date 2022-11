realizzato un reportage video

Un reportage video finalizzato alla promozione del territorio siciliano raccontando le eccellenze, alla scoperta di antiche tradizioni, di saperi e di sapori indimenticabili.

ComeUnaMarea Onlus alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

E’ il blog tour realizzato dai blogger Marco Musso, Roberta Mirata e Federica Gianelli, per ComeUnaMarea Onlus, che ha preso parte alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, dal 14 al 20 novembre.

Convivialità, sostenibilità e innovazione

Il tema portante della VII edizione della manifestazione è stato “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta“.

Il viaggio dei blogger

Il video racconto è stato realizzato in tre giornate.

I blogger sono stati a Caltavuturo e Valledolmo, presso il salsificio La Rinascita che dal 1977 coltiva il pomodoro “siccagno” trasformandolo in salsa; al Molino Molinoro, specializzato nella molitura a pietra; ad Alia, ospiti della fattoria didattica Ruralia, apprendendo le tecniche della produzione di ricotta e tuma oltre ad affascinanti storie sui grani antichi e alle Grotte della Gurfa; a Castelvetrano, dove hanno visitato Terramia, società cooperativa specializzata nella produzione e lavorazione di prodotti gastronomici tipici siciliani come olive e conserve.

L’iniziativa è parte di “Cerealia. La festa dei cereali. Cerere e il Mediterraneo” (https://www.cerealialudi.org/), ed è inoltre sostenuta finanziariamente dalla Regione Siciliana, assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

Il video presentato a Shangai e Pechino

Il video, a cura dei filmaker Manuele Cirà e Giuseppe Nasca, sarà inviato dal ministero degli Affari esteri a tutte le sedi consolari italiane nel mondo e presentato a Shangai e Pechino da PromoItalia, partner di ComeUnaMarea.

Il video è disponibile su Youtube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=t_wKz6dhZ_k

ComeUnaMarea Onlus

ComeUnaMarea Onlus, associazione culturale no-profit nata a Palermo nel 2005, persegue finalità di utilità sociale, attuando modelli di sviluppo eco-compatibili e di equità sociale.

La onlus dà voce ad un’altra faccia della Sicilia, quella che dà valore alle storie e alle persone oltre che ai luoghi.

Ha come obiettivi la promozione culturale, i diritti umani, la sostenibilità sociale, la protezione dell’ambiente, l’educazione non formale.

Dal 2010 è membro della Fondazione Anna Lindh, un’organizzazione presente in 34 paesi dell’area euro-mediterranea; dal 2017 è parte della RIDE APS Rete Italiana per il Dialogo euro-mediterraneo.

Per agevolare e supportare la crescita culturale partecipativa ComeUnaMarea rivolge una particolare attenzione ai giovani, attraverso laboratori e percorsi di formazione.