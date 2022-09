La risposta del leader della Nuova DC

“La risposta la darà la competizione elettorale”: Totò Cuffaro, leader della Nuova DC, ha così replicato all’attacco mosso ieri dal candidato alla presidenza della Regione Cateno De Luca. L’ex sindaco di Messina, dal palco posto ieri sera in piazza Verdi, a Palermo, aveva dichiarato che “la compagine democristiana non riuscirà a superare il 4%”.

La replica di Cuffaro: “Risposta arriverà da elezioni”

Una replica, quella posta in campo da Totò Cuffaro, breve e concisa, decisamente più moderata nei toni rispetto a quella messa in campo da De Luca. Risposta però incisiva e che rimanda, volendo usare un gergo calcistico, alla classica frase da campionato, ovvero ‘parlerà il campo’. “Allo scateno Cateno rispondo: ‘Ci rivedremo a Filippi’ – replica Cuffaro -. Vedi che non vuol dire che ci vedremo con Filippo. Vuol dire che la risposta la darà la competizione elettorale”.

Cosa aveva dichiarato De Luca

Un riscontro, quello del leader della Nuova DC, che arriva a poche ore dal comizio elettorale posto in essere da Cateno De Luca ieri sera in piazza Verdi. Palcoscenico nel quale il fondatore di Sicilia Vera ha attaccato senza mezzi termini l’ex presidente della Regione. “A chi mi ha chiesto un pronostico sulle sorti di Cuffaro, io rispondo così. Come si merita. Non credo che andrà oltre il 3-4%. Questa è la conseguenza, il destino di chi per quasi trent’anni ha tenuto sotto scacco questa terra insieme ad altri pupari. Cosa merita una persona del genere dai siciliani? Secondo me, una mandata a quel paese senza ritorno“.