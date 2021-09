deposte corone di alloro in via isidoro carini

Trentanove anni fa la mafia uccideva a Palermo il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa

Nell’agguato persero la vita la moglie, Emanuela Setti Carraro e l’agente di polizia Domenico Russo

La commemorazione in via Isidoro Carini

Deposte le corone di alloro

Tanti i rappresentanti del mondo istituzionale presenti

Sono state deposte le corone di alloro in via Isidoro Carini a Palermo dove 39 anni fa è stato ucciso il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’Agente Scelto della Polizia di Stato Domenico Russo.

I partecipanti alla cerimonia di commemorazione

Sono presenti il Sottosegretario di Stato Nicola Molteni in rappresentanza del governo nazionale, Teo Luzi, comandante generale dell’Arma, eurodeputata Caterina Chinnici, Piero Grasso, senatore, Gaetano Armao assessore regionale, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, il deputato regionale Giuseppe Lupo, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Annamaria Palma avvocato generale, Matteo Frasca, presidente corte d’appello, il presidente del Tribunale Antonio Balsamo, il procuratore aggiunto Salvatore De Luca e i comandanti delle forze dell’ordine.

“A trentanove anni dal tragico agguato del 3 settembre 1982 a Palermo, rendo commosso omaggio al ricordo del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo, vittime della ferocia mafiosa. La loro barbara uccisione rappresentò uno dei momenti più gravi dell’attacco della criminalità organizzata alle Istituzioni e agli uomini che le impersonavano, ma, allo stesso tempo, finì per accentuare ancor di più un solco incolmabile fra la città ferita e quella mafia che continuava a volerne determinare i destini con l’intimidazione e la morte”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione. “A quell’odiosa sfida la comunità nazionale nel suo complesso, pur se colpita e scossa, seppe reagire facendosi forte della stessa determinata e lucida energia di cui Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva già dato esempio, durante il suo brillante percorso nell’Arma dei Carabinieri, nell’impegno contro organizzazioni criminali e terroristiche. Pur nella brevità dell’incarico svolto a Palermo – continua Mattarella – il sacrificio del Prefetto Dalla Chiesa e il suo lascito ideale contribuirono ad orientare molte delle scelte che, negli anni successivi, hanno consentito un salto di qualità nell’azione di contrasto ai fenomeni di infiltrazione mafiosa nell’economia e nella Pubblica Amministrazione. Norme e poteri di coordinamento più incisivi diedero nuovo vigore alle strategie di contrasto alla criminalità organizzata e rafforzarono la fiducia degli apparati pubblici che la combattevano; mentre, nella società civile, cresceva un sentimento di cittadinanza attiva, portatore di una cultura dei diritti contrapposta alle logiche dell’appartenenza e del privilegio. Nel ricordo di quell’estremo sacrificio, rinnovo alle famiglie Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo i sentimenti di vicinanza e partecipazione miei e dell’intero Paese”, conclude il Capo dello Stato.

Il commento del sindaco Orlando

“Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 39 anni fa – ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – è stato chiamato a Palermo con l’obiettivo di far rispettare la legge. La sua rivoluzione nella lotta alla mafia, in uno Stato complice che lo ha isolato, è un esempio per quei cittadini onesti che in quel violento 1982 hanno visto spegnere le proprie speranze. Il suo sacrificio, però, non è stato vano perché la città, negli anni, ha saputo reagire alla violenza mafiosa portando avanti un cambiamento culturale. Oggi è un’emozione conferire la cittadinanza onoraria all’Arma, in un giorno speciale di memoria e impegno nel quale ricordiamo anche la moglie del generale Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, e l’agente Domenico Russo, per dire grazie a tutti i carabinieri, donne e uomini, che quotidianamente sono impegnati nel contrasto ad ogni forma di illegalità”.

Successivamente il primo cittadino ha preso parte alla santa messa celebrata in cattedrale da S.E. l’arcivescovo Corrado Lorefice.