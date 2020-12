E’ partita in mattinata la progettazione della fognatura di via Cruillas a Palermo. Si tratta di uno dei tredici interventi gestiti in città dal Commissario Unico per la Depurazione Maurizio Giugni, che concorrono al superamento dell’infrazione comunitaria in tema di acque reflue urbane, per la quale l’Italia è condannata (sentenza C-565/10) al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Alla consegna formale delle attività erano presenti il Subcommissario per la Depurazione Riccardo Costanza, il Comune di Palermo con l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Prestigiacomo, il Presidente di AMAP Alessandro Di Martino, il responsabile del Procedimento Cecilia Corrao (Sogesid) e il raggruppamento vincitore dell’appalto (C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. Socio Unico).

Nei prossimi 45 giorni (per un importo di circa 166 mila euro) dovrà prendere forma il progetto esecutivo, incentrato sulla regolamentazione della rete fognaria in via Cruillas e nelle zone limitrofe, con l’eliminazione degli scarichi abusivi di liquami nel canale Mortillaro che hanno determinato notevoli inconvenienti igienico-sanitari. Nuovi collettori intercetteranno gli scarichi e convoglieranno i reflui nelle esistenti reti fognarie di via Cruillas e via Badia.

“L’avvio della progettazione – spiega il Subcommissario Costanza, responsabile per gli interventi in Sicilia – è uno step importante per un intervento che vale circa sette milioni di euro e rappresenta una vera priorità per la depurazione. Lo step successivo – ricorda Costanza – sarà la gara per affidare la vera e propria realizzazione dell’intervento, sulla base del progetto esecutivo redatto”.

E’ da ricordare che in Sicilia è sotto infrazione della Ue per la mancata depurazione delle acque il 73% degli agglomerati sopra i 2000 abitanti, cioè 251 su 336.