La missiva del deputato Cinquestelle Sunseri all'assessore Grasso

“Gentile assessore Grasso…mi permetto cortesemente di chiederLe massima attenzione nella scelta del Commissario che nominerà nei prossimi giorni. Le chiedo di individuare un soggetto che garantisca una costante e attiva presenza sul territorio e che possa accompagnare questa città alle prossime elezioni, rappresentandola degnamente ai tavoli che la vedranno coinvolta. Io e il mio gruppo parlamentare assicuriamo il massimo sostegno e la più ampia collaborazione”.

È questo il succo della lettera inviata del deputato regionale M5S Luigi Sunseri all’assessore delle Autonomie e Funzione pubblica, Bernadette Grasso, in vista della nomina del commissario al Comune di Termini Imerese, che dovrà succedere al sindaco dimissionario Giunta, coinvolto in una indagine della Procura di Termini.

“Sono certo – scrive Sunseri – che comprenderà pienamente la personale preoccupazione per il presente e per il futuro della mia città e del territorio tutto, che si troverà a dover affrontare questioni di importanza cruciale. Termini Imerese, infatti, nell’ultimo decennio, è stata travolta da una fortissima crisi economica e occupazionale dovuta, in gran parte, alla chiusura dello stabilimento Fiat e dell’indotto ad esso connesso. Questa crisi economico-industriale che ha investito il territorio ha portato con sé conseguenze devastanti: da anni, ormai, centinaia di persone si trovano in cassa integrazione, in attesa che avvenga quel rilancio industriale ed economico di cui tanto si è parlato ma del quale non vi è, ad oggi, alcuna traccia. Oltre a tutto ciò, si aggiunga uno stato economico dell’ente locale incerto. Ad oggi non risultano approvati i bilanci 2016 2017 e 2018. Questo potrebbe creare parecchi e gravi problemi alla macchina amministrativa e a quei dipendenti precari che hanno la necessità di veder avviare il processo di stabilizzazione entro la fine dell’anno”.

Leggi anche: Si dimette il sindaco di Termini Francesco Giunta: “Troppi veleni, lascio” (VIDEO)

Dimissioni Giunta: Lega pronta a governare Termini,. M5s:”Città merita di meglio”