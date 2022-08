le dichiarazioni della candidata alla presidenza della regione

“Le dimissioni del presidente Musumeci e il conseguente accorpamento delle elezioni regionali con le politiche, fissate per il 25 settembre, offrono agli elettori l’occasione per scrivere una pagina nuova, anticipando di due mesi la svolta amministrativa di cui la Sicilia ha bisogno”. Lo dichiara l’eurodeputata Caterina Chinnici, candidata alla Presidenza della Regione Siciliana della coalizione progressista dopo avere vinto le primarie in quota PD, lo scorso 23 luglio.

“Presenteremo proposta di governo in grado di dialogare con le istituzioni”

Osserva Chinnici: “Le motivazioni dichiarate hanno fatto da contraltare a un mese e mezzo di prolungata suspense, ma alla fine contano unicamente i risvolti pratici della decisione: in ottica generale, un risparmio di risorse pubbliche e, per il resto, solo una modifica della tabella di marcia, che ora avvicina di molto l’inizio della campagna elettorale. Per quanto ci riguarda, questo ci proietta verso una definizione necessariamente più rapida del programma di coalizione, ma si tratta solo di imprimere un’accelerazione all’agenda degli incontri, sia interni che allargati, per la messa a punto dei dettagli della proposta che presenteremo per un governo che, questo è certo, dovrà avere una fortissima impronta istituzionale e la capacità di dialogare autorevolmente con le istituzioni nazionali ed europee”.

Le priorità del nuovo governo regionale

“Un governo che si metta al servizio della collettività, che – prosegue l’eurodeputata – tenga al centro le persone e si occupi dei giovani, che operi con rigore per l’uso sia efficiente che trasparente dei fondi UE e di ogni centesimo dei contribuenti, che lavori per i diritti e la giustizia sociale, per la crescita economica, che genera lavoro, e per la sua sostenibilità, per la tutela ambientale, per supportare l’innovazione e le start up, per rafforzare il comparto turistico e quello culturale”.

Il 25 settembre la Sicilia apra un nuovo capitolo

“C’è un grande lavoro da svolgere e c’è – conclude Chinnici – per la Sicilia la chance di aprire già il 25 settembre un nuovo capitolo”.