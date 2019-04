Il contratto scaduto a dicembre 2018

“Aran e governo regionale sottoscrivano il Contratto di lavoro 2016/2018 dei dipendenti regionali e per la ripresa dei lavori del Comitato Paritetico”. A chiederlo sono le sigle Cobas/Codir, Sadirs e Ugl che ritengono ingiustificabili i ritardi per la sottoscrizione definitiva del contratto dei dipendenti regionali. In mancanza, di una soluzione, avvertono i sindacati, intraprenderanno iniziative di lotta. Il 28 marzo scorso la sezione di controllo della Corte dei Conti sulla Regione siciliana aveva definito positivamente la necessaria certificazione del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione per il triennio 2016/2018, ma ad oggi l’Aran e il governo regionale non hanno ancora convocato le organizzazioni sindacali per la sottoscrizione definitiva del contratto.

Cobas/Codir, Sadirs e Ugl lamentano pure il mancato insediamento della commissione paritetica, che in applicazione anche della dichiarazione congiunta al contratto Aran-sindacati, avrebbe già consentito l’immediata ripresa dei lavori per avviare il percorso della riclassificazione di tutto il personale in un nuovo sistema classificatorio, nonché per definire le altre questioni sul tavolo, fra cui l’individuazione e la quantificazione di tutte le indennità contrattuali.

“Il contratto, peraltro già scaduto a dicembre 2018 – dichiarano Marcello Minio e Dario Matranga, segretari generali del Cobas/Codir – deve essere immediatamente sottoscritto per produrre subito i suoi effetti giuridici ed economici in favore del personale regionale che è stato penalizzato da un decennio di demagogia della politica che ha malgovernato la Sicilia. I lavoratori regionali hanno il pieno diritto al rinnovo di un contratto di lavoro che servirà anche per rilanciare la macchina amministrativa e dare un servizio migliore ai cittadini”.