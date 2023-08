Una diretta sui social ha sventato il furto di una moto a Palermo. I due ladri che sono entrati in azione in via Mariano Stabile non appena hanno sentito i due giovani che li stavano riprendendo in diretta hanno abbandonato la moto e si sono dati alla fuga. Il video è stato pubblicato sulla pagina Sicilia Vhs.

Nelle immagini pubblicate si vedono due ragazzi che spingono una moto. Durante questa operazione altri ragazzi gli urlano: “Guarda che sei in diretta, lasciala”. Una volta scoperti hanno lasciato la moto cadere e sono scappati a bordo dello scooter.

L’emergenza furti

A Palermo si registra una vera e propria emergenza furti. Non passa giorno senza un nuovo colpo o tentativo di furto spesso con danneggiamento. Appena ieri furto nel supermercato Md di via Enrico Mattei a Palermo. I ladri sono entrati e hanno sfondato la porta d’ingresso. Hanno agito senza essere disturbati portando via merce da quantificare. Ad entrate in azione almeno in tre che hanno divelto la saracinesca. A chiamare gli agenti di polizia che indagano il titolare del supermercato non appena si è reso conto dell’effrazione. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del supermercato e quelli lungo la via per cercare di risalire agli autori.

Rapina ad un supermercato con i forchettoni

Rapina ad un supermercato a Palermo. Due giovani armati con un forchettone sono entrati nel supermercato Paghi Poco in via Eugenio l’Emiro e hanno prelevato i soldi in cassa. I due si sono diretti agli impiegati e minacciandoli hanno portato via i cassetti delle casse. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed eseguito i rilievi per cercare tracce utili e risalire agli autori del colpo.

Due giorni prima il tentato furto in gioielleria

In cinque sono arrivati a bordo di un’auto e hanno tentato di entrare nella gioielleria Cipolla nel vicolo Guardiola a Palermo. La banda con i cinque incappucciati sono arrivati a bordo di una Suzuki Swift, pare rubata, hanno provato a forzare l’ingresso. Dopo aver armeggiato contro la vetrina, si sono allontanati di gran corsa a bordo dell’auto.

