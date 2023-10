L'invettiva anonima nella via centrale del capoluogo

Il problema dei rifiuti a Palermo è sempre attuale. Mai risolto nelle periferie come nel centro cittadino. Ed è proprio da quest’ultima zona che arriva la protesta affidata all’invettiva di un cartello anonimo posto su una campana per la raccolta del vetro attorniata da rifiuti.

Nella centralissima via Simone Corleo, quasi all’altezza con via Archimede, una campana per la raccolta del vetro è attorniata dall’immondizia. Non stiamo parlando certamente di un’emergenza ma è chiaramente un fatto di educazione civica. Cartacce, lattine, bottiglie e rifiuti di ogni genere campeggiano nelle immediate vicinanze.

“Discarica riservata ai signori cornuti”

I residenti (o chi per loro) si affidano all’invettiva. Ed in un cartello anonimo ma sicuramente efficace viene mostrato tutto il disagio per questa situazione “Discarica riservata ai signori cornuti”. Dove l’ultima parola, l’epiteto “Cornuti”, è chiaramente rivolta a chi impunemente butta i rifiuti dove non dovrebbe in barba a tutte le regole di raccolta che, soprattutto in centro, sono – o dovrebbero essere – più ferree.

Una situazione che continua da diversi giorni e che ha “costretto” i più esasperati a esporre il messaggio che non nasconde rabbia e frustrazione e che ricorda gli “insulti” di un noto banditore di aste televisive degli anni ’80 (Pippo Biondo) che si rivolgeva a chi telefonava facendogli perdere tempo “E’ arrivato il solito cervo”.

Ci si chiede se basterà a migliorare la situazione. Chissà…

Nei giorni scorsi pioggia di multe in via Napoli e in via Galletti

Nei giorni scorsi pioggia di multe a Palermo nell’ambito dell’operazione congiunta condotta dalla polizia municipale e da quella provinciale, in merito agli abbandoni illeciti di rifiuti. Otto le squadre impegnate sul territorio. I controlli sono stati condotti in due aree della città. Una in centro storico, ovvero quella compresa fra via Napoli e piazza Venezia, e l’altra in periferia, all’interno del quadrante fra via Laudicina e via Galletti.

Nel primo caso, le operazioni hanno riguardato il corretto conferimento della spazzatura nell’ambito del progetto di raccolta differenziata porta a porta. Nel secondo invece, gli agenti sono stati impegnati nella prevenzione del fenomeno di migrazione dei rifiuti, ovvero lo spostamento di spazzatura mista dai comuni della Provincia soggetti alla raccolta differenziata verso aree del capoluogo siciliano in cui sono presenti i tradizionali contenitori.

Elevate 24 sanzioni amministrative

Sono ventiquattro, in totale, le sanzioni amministrative comminate, per una cifra complessiva intorno ai 2500 euro. Dodici verbali da 160 euro ciascuno sono stati comminati per conferimenti fuori orario, mentre altrettante sanzioni da 50 euro ciascuna hanno visto protagonisti violazioni delle regole sulla raccolta differenziata. Operazioni frutto dell’accordo quadro sottoscritto dai corpi dei vigili urbani insieme a Rap, al Comune di Palermo e alla Città Metropolitana al fine di tutelare il decoro urbano del territorio cittadino e della provincia.