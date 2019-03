Il meteo

Un campo di alte pressioni garantisce tempo stabile e prevalentemente soleggiato; cieli sereni o poco nuvolosi in Sicilia. Insomma una domenica all’insegna del sole.

Temperature stabili o in lieve aumento, punte superiori ai 20°C tra siracusano e catanese. Venti in prevalenza da OSO fino a moderati. Mari poco mossi o mossi.

Una tendenza non confermata per l’inizio della nuova settimana in cui è atteso un drastico cambiamento per l’arrivo di un veloce fronte di aria fredda con piogge, temporali e e nevicate fino a quote medie sui monti.