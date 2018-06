Le previsioni di Federconsumatori

Via ufficiale ai saldi in Sicilia domenica 1 luglio Anche se le vendite promozionali e prezzi scontati hanno cominciato a far capolino da mesi nei negozi di abbigliamento e non solo.

Federconsumatori prevede un andamento ancora sottotono, appunto perchè è da maggio che i negozianti propongono promozioni e sconti.

L’andamento si attesterà sullo stesso volume di acquisti scontati registrato nel 2017: +0,2%. Non va trascurato il fatto che negli ultimi anni si sono inanellate solo flessioni, tranne nel 2017: -7% nel 2012, -8% nel 2013, -4% nel 2014, -3% nel 2015, 0 % nel 2016, +1,8% nel 2017.

“Una contrazione dietro l’altra, a conferma del drammatico contesto economico che le famiglie hanno e continuano a vivere – fa sapere l’associazione dei consumatori -. La maggior parte delle famiglie ha continuato a contenere i consumi e approfitterà degli sconti per concedersi il necessario”.

“Secondo quanto emerso dalla proiezione di Federconsumatori Palermo, ancora solo una famiglia su tre approfitterà delle vendite scontate, circa 164.236 famiglie per Palermo e provincia” evidenzia Lillo Vizzini presidente di Federconsumatori Palermo. “La spesa per famiglia sarà mediamente di 117 euro, con un giro complessivo di affari sempre per Palermo e provincia di 19,24 milioni di euro”

“Ancora una stagione di saldi in affanno. D’altronde, non c’è da sorprendersi se la fiducia delle famiglie sulle prospettive economiche non migliora” continua Vizzini.

“Dai dati della disoccupazione all’andamento del potere di acquisto e all’incremento del numero dei poveri, i cittadini non intravedono ancora grandi spiragli di evidenti miglioramenti – ha aggiunto -. E’ evidente, quindi, che per poter scrivere la parola fine a questo lungo periodo di crisi occorre qualche iniziativa di rilancio quale reddito e futuro per i tanti giovani disoccupati. Al Comune di Palermo chiediamo una iniziativa, come l’anno scorso, per supportare i saldi: sospensione della ZTL e delle strisce blu per ogni venerdì e sabato del mese di luglio”.