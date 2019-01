“Orlando vuoi disobbedire? Disobbedisci, non vi mando l’esercito’. Lo ha detto il ministro

dell’Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook replicando via social a quanto deciso dal sindaco di Palermo, sulle sospensione delle misure previste dal decreto sicurezza.

“Non ti mando l’esercito la polizia o i carabinieri – ha spiegato Salvini nella diretta Facebook rivolgendo al sindaco Orlando -, mi spiace per i tuoi concittadini che da stamattina mi stanno intasando la casella mail dicendo ‘con tutti i problemi che abbiamo a Palermo piuttosto che a Napoli abbiamo dei sindaci che si occupano dell’immigrazione clandestina’”.

Il Ministro dell’Interno assicura: “Sarò il prima possibile a Palermo, dove ci sono tre ville sequestrate ai mafiosi che verranno restituite ai cittadini. Vigilerò che in queste ville il prode sindaco di Palermo non ci piazzi degli immigrati senza diritti o senza averne titolo. Andrò a Palermo per essere sicuro che il sindaco non ci piazzi dei migranti”. “E’ finita la pacchia – ha aggiunto Salvini -. E se qualche sindaco rimpiange quei bei tempi andati se ne faccia una ragione, ha trovato il governo sbagliato e ha trovato il ministro sbagliato”.