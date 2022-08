una vera mattanza

Una lunga scia di sangue lungo le strade siciliane a causa d’incidenti mortali. Tanti quelli che si sono verificati nel giro di due giorni. Storie diverse, vite diverse ma tutte strappate alla vita troppo presto a causa dell’alta velocità oppure della distrazione alla guida e di manovre spesso azzardate. Tanti i giovani morti nel corso del fine settimana appena trascorso, 20, 33 anni, 29 anni.

Morto un 60enne ad Avola

L’ultimo incidente che ha fatto una vittima è avvenuto nel siracusano, ad Avola. A perdere la vita è stato un sessantenne, Salvo Bonaccorsi, residente a Cassibile, frazione a sud di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in sella ad uno scooter insieme al figlio, un calciatore, quando hanno avuto uno scontro con una macchina. Sono stati sbalzati dalla sella dopo l’impatto ma per il padre non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un fascicolo su questa tragedia.

Un giovane muore a Carini

Ieri mattina un altro sinistro mortale è avvenuto Carini. Un giovane di 33 anni a bordo di una moto Roberto Sgroi, 33 anni, è caduto in via Francesco Cangialosi. Nella caduta, nonostante Sgroi indossasse il casco, si è provocato un gravissimo trauma cranico che non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. La ferita alla testa era troppo vasta. Il giovane è morto sul colpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini.

Lo schianto fatale sulla Palermo-Agrigento

Sempre nel Palermitano, un altro dramma si è consumato sulla statale Palermo-Agrigento all’altezza di Villafrati. Nello scontro tra un’Audi e una moto Honda è morto Rosario Pagano, di 65 anni, di Ventimiglia di Sicilia. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. I rilievi sono condotti dalla compagnia di Misilmeri. I mezzi sono stati sequestrati.

Giovane morto a Palermo, allo Zen

A Palermo il 27 agosto era avvenuto un altro incidente mortale in via Lanza di Scalea, allo Zen, all’altezza della rotonda, poco prima del Velodromo a Palermo. La vittima Andrea Aiello, 29 anni, che percorreva la strada in direzione della città in sella ad una moto. Secondo una prima ricostruzione, Aiello avrebbe perso il controllo del suo mezzo ed avrebbe fatto un volo di diversi metri prima di schiantarsi al suolo. Dopo l’incidente è stata chiamata un’ambulanza del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Un giovane morto dopo due giorni di agonia

Sempre il 27 agosto è morto a Villa Sofia, Niko Giarratano, 20 anni, di Trapani, che era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Manzoni, nel territorio di Erice Casa Santa (TP). Il giovane si trovava ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo, le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Alla guida di una moto, per cause ancora in fase di accertamento, si era scontrato con un’automobile nei pressi della banca Monte Dei Paschi di Siena. Dopo aver ricevuto una prima assistenza sanitaria al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate, viste le condizioni era stato trasferito nel capoluogo siciliano.

Un morto al kartodromo

A Lascari è mortoRosario Tornabene, ventenne di Cefalù. Il giovane è stato investito al kartodromo da una persona che guidava il kart e finito fuori pista. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.