“La Sicilia cresce e lo fa in modo esponenziale, sono aumentate le entrate e le società di rating stanno per confermare il giudizio positivo sulla nostra Regione: siamo diventati affidabili”. È un bilancio improntato all’ottimismo e alla continuità politica quello tracciato ieri pomeriggio dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenuto a Catania nel corso dell’evento “Finanziaria per lo sviluppo. Super Zes: occasione storica”, ospitato nella sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Appena rientrato da una missione istituzionale nella Capitale, il governatore ha ribadito la solidità dell’asse con l’esecutivo nazionale e ha smentito qualsiasi ipotesi di rallentamento dell’azione amministrativa. “Sono appena arrivato da Roma dove ho lavorato per la Sicilia e i siciliani – ha spiegato Schifani – per fare in modo che il rapporto sinergico virtuoso fra il governo regionale e quello nazionale possa produrre ulteriori frutti, grazie a una sintonia di intenti e a una comune visione di politica industriale così come su temi strategici per la crescita. Perciò continuo, con tutta la mia squadra, a lavorare come se fosse il primo giorno di legislatura per raggiungere tutti gli obiettivi: alcuni li abbiamo conseguiti, altri li raggiungeremo”.

L’avanzo di bilancio e la manovra entro l’estate

Uno dei passaggi più rilevanti dell’intervento ha riguardato lo stato di salute delle casse regionali e le prossime mosse finanziarie di Palazzo d’Orléans. Schifani ha rivendicato il risanamento dei conti pubblici, annunciando nuove risorse da immettere nel circuito economico isolano nei prossimi mesi.

“Abbiamo un avanzo di bilancio di oltre 7 miliardi – ha dichiarato il presidente – ed entro l’estate prossima faremo una variazione per investirne una buona parte, al di là delle quote da accantonare a tutela, perché è giusto che sia questo governo a decidere come impiegarli per il bene dei siciliani”. Il governatore ha poi ricordato il percorso fatto sul fronte contabile: “Abbiamo messo a posto i conti della Regione, passando da un disavanzo di 4 miliardi a un avanzo di 7,4, frutto del lavoro di questo governo”.

Industria, turismo e Super Zes

Ripercorrendo i quattro anni alla guida della Regione, Schifani ha elencato i pilastri su cui si è concentrata l’azione dell’esecutivo: “Abbiamo guardato al mondo industriale, al sociale e alle emergenze, sono queste le tre priorità che mi hanno tenuto più impegnato. Abbiamo investito sul turismo, uno degli assi portanti della crescita economica con ampi margini di ulteriore sviluppo, e sui giovani per farli restare o tornare. Abbiamo cambiato mentalità alla macchina amministrativa che avevamo trovato, premiando la meritocrazia invece che la politocrazia”.

A supporto della tesi della ripresa, il presidente ha snocciolato alcuni dati macroeconomici: “Gli indicatori economici sono tutti favorevoli: sono aumentate le imprese, l’occupazione dal 2019 al 2025 è cresciuta del 15 per cento, l’incremento più alto tra le Regioni italiane”. Un passaggio specifico è stato dedicato agli impegni presi con il tessuto imprenditoriale etneo: “Abbiamo lavorato per lo sviluppo del mondo produttivo e mantenuto l’impegno, preso qui a Catania con gli imprenditori, sul finanziamento della Super Zes con oltre 200 milioni di euro per garantire la copertura dei crediti di imposta: un altro motivo per cui la nostra terra è divenuta più attrattiva”.

Rifiuti e stabilità di governo

In chiusura, Schifani ha toccato il tema delle infrastrutture ambientali e ha blindato la tenuta della maggioranza: “Abbiamo dato un Piano rifiuti alla Sicilia e stiamo lavorando con determinazione sui termovalorizzatori. Insomma continuiamo a lavorare – ha concluso il governatore – con il mio governo vado avanti”.