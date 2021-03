Il via libera

Ok in commissione Bilancio ad emendamento a sostegno settore wedding da 3 milioni

Si tratta di un contributo a fondo perduto fino a 30 mila euro ad impresa

Risorse che potranno sostenere aziende nelle spese per canoni locazioni e utenzr

L’ok all’emendamento

“Un contributo a fondo perduto fino a 30 mila euro impresa per sostenere le spese di canoni di locazioni ed utenze sarebbe una boccata d’ossigeno per il settore Wedding durante piegato dalle norme di contenimento dell’epidemia di Coronavirus. In commissione Bilancio il Pd si è battuto in tal senso strappando l’approvazione di un emendamento alla legge di stabilità regionale per un importo di 3 milioni di euro a valere sui fondi Poc”. Lo dicono il vice presidente della commissione Bilancio Baldo Gucciardi e Michele Catanzaro parlamentare del Pd e vice presidente della Commissione attività produttive all’Ars.

“In Sicilia il settore Wedding è un importante volano lavorativo ed economico, – aggiungono i parlamentari Pd – che coinvolge servizi e professionisti diversi che vanno dal catering alla ristorazione diretta, dagli addobbi floreali agli affitti ed agli arredi delle location, dai truccatori e parrucchieri ai produttori di abiti da cerimonia, fino ad arrivare agli operatori video e fotografi, ai trasporti privati, alle agenzie di viaggio, ai tour-operator ed al settore dell’ospitalità, che sta subendo pesantissime ripercussioni a causa dell’emergenza sanitaria. Abbiamo il dovere di prevedere strumenti specifici e mirati per superare l’attuale momento di crisi – concludono – per questo sosterremo la norma in Aula fino all’approvazione definitiva”.

Il plauso delle associazioni di categoria

“L’emendamento approvato in Commissione Bilancio, che offre una ‘ciambella di salvataggio’ alle tante imprese che lavorano nel settore degli eventi e del wedding, è probabilmente l’ultima àncora di salvezza per migliaia di professionisti del settore che a causa della pandemia non hanno più potuto lavorare e che sono stati sostanzialmente dimenticati da tutti i provvedimenti nazionali di sostegno economico. Le perdite certificate, nell’ultimo anno, oscillano tra il 70 e il 100%”.

“Ci auguriamo che quest’ultima chance non si trasformi in una illusione e confido nel senso di responsabilità dei deputati regionali che affronteranno questa questione nell’ambito dell’esame della Legge Finanziaria. Ci sono migliaia di persone in tutta la Sicilia, con le loro famiglie, che non possono più aspettare e che non sono disposte ad aspettare ulteriori promesse. E’ un momento drammatico, che necessita di attenzione e aiuto”.

Lo ha detto Maurizio Cosentino, presidente di Assocom Confcommercio Palermo a nome di tutte le categorie coinvolte nella situazione di estrema emergenza.