Palermo ha fatto crack. Approvata la legge per contrastare il fenomeno della droga low cost, resta ancora tanto da fare sul territorio per porre un argine e mettere in sicurezza i nostri ragazzi. Il crack è una forma di cocaina ottenuta attraverso un processo chimico che la rende fumabile. È noto per i suoi effetti immediati e potenti, ma anche per l’alto rischio di dipendenza e gli effetti collaterali gravi, tra cui psicosi, paranoia, aggressività e problemi cardiovascolari. Nel reportage di Piero Messina si fa il punto dopo l’approvazione di una legge interessante ma di difficile attuazione per la Sicilia.

