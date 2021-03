L'AZIENDA HA CHIUSO NEL 2014

I 43 ex dipendenti Keller potranno essere impiegati per la vigilanza e la manutenzione stradale in Sicilia. Lo comunica il sindacato Ursas dopo l’approvazione all’Assemblea regionale siciliana di una norma che autorizza l’assessorato regionale alle Infrastrutture a sostenere una spesa destinata a valorizzare e sostenere questo bacino.

La soddisfazione del responsabile trasporti del sindacato Ursas

Stefano Battaglia, responsabile trasporti del sindacato per la provincia di Palermo, spiega che “dopo un lungo impegno finalmente questi lavoratori, grazie anche all’intervento del governo e del Parlamento regionale, trovano una risposta forte a una vertenza che dura da anni”. La Keller ha chiuso nel 2014 e dal 2017 i lavoratori hanno esaurito la mobilità. Il sindacato Ursas ha inoltre inviato una richiesta di incontro al ministero delle Infrastrutture e al sottosegretario Giancarlo Cancelleri, per chiedere “l’impegno del governo nazionale per la risoluzione definitiva della questione occupazionale che interessa gli ex dipendenti della Keller di Palermo”.

La graduatoria era in scadenza a fine novembre scorso

Protestano i 39 ex Keller di Carini dopo due anni di attese e disperazione per il lavoro che non arriva. La Keller è l’azienda di carrozze ferroviarie tra le più importanti nel panorama italiano del settore elettromeccanico, crollata nel 2014 sotto il peso dei debiti. Il gruppo Gruppo ferroviario di Rete Ferroviaria Italiana aveva preso in carico la vertenza dei lavoratori per la selezione di operatori specializzati in manutenzione rotabile. Una graduatoria stilata era in scadenza a fine novembre e gli idonei che ancora non hanno trovato collocazione iniziano a preoccuparsi. Per questo hanno mandato una lettera alla stampa, chiedendo alle istituzioni di essere ascoltati.